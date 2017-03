Mullu novembris andis 27-aastane Itaalia modell Paola Saulino teada, et ta on valmis pakkuma suuseksi igale mehele, kes hääletab rahvahääletusel Itaalia konstitutsiooniparanduste vastu.

Paola ekstravagantne kampaania edenes edukalt - ta tegi suuseksi üle 400 mehele, kes kõik hääletasid konstitutsiooniparanduste vastu.

Nüüd on naine otsustanud hüljata oma poliitilise karjääri ning reisida Inglismaale. Juhtumisi elab seal ka 44-aastane Mohammed Abad, kes kaotas oma päris peenise poisina liiklusõnnetuses ning lasi hiljuti endale 70 000 naela eest paigaldada bioonilise meheau.

Modell on elevil: "Ma arvan, et see oleks lahe, kui saaksin oma oskusi tema peal katsetada. Ma ei ole kunagi varem näinud kunstpeenist. Ehk on see suurem ja parem kui tavaline peenis."

Mohammed Abad on modelli soovist teadlik ning peab seda igati mõistlikuks. Ta on saanud hulgi seksipakkumisi naistelt, kes soovivad kunstpeenist proovida ning Paola huvi ei tule talle üllatusena. Sellegipoolest plaanib ta naisega kohtuda, kui viimane Inglismaale jõuab, vahendab Mirror.