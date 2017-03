Vene ärimees ning siseinformaator Aleksandr Perepilitšnõi võidi tappa mürgitatud hapuoblikasupiga, mis sisaldas eksootilist mürki gelseemiumi.

Taamal on näha Perepilitšnõi linaga kaetud surnukeha. Mees suri oma kodu lähistel tervisejooksu tehes (Reuters / Scanpix)

Perepilitšnõi suri 2012. aastal Inglismaal, meenutab BBC. Tema maost leiti jälgi taimsetest mürkidest. Viimatisel eeluurimisel tuli ilmsiks, et mees oli viimasena söönud venelaste seas armastatud suppi, kuid ometi ei leitud tema maost midagi sellele viitavat. Seega järeldatakse, et supi koostisainetes oli midagi ebatavalist ja gelseemium manustati ärimehele sisse just tema viimase einega.

Perepilitšnõi oli üheks võtmetunnistajaks "Kljujevi grupi" kohtuloos. Vene meedia seostas Perepilitšnõi surma jurist Sergei Magnitski juhtumiga.

Vene ärimehe surma on võrreldud ka Alexander Litvinenko omaga.