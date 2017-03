Eile kella 15 ajal jalutas Katariina oma koeraga mööda Hiie puiesteed. Tee ääres seisnud tema sõnul üks noor jalgrattaga poiss, kes ei jätnud koera nähes looma kiitmata. "See oli šokeeriv, et paar sammu edasi tulid joodikud ja karjatasid: "Oo, pitbull! Tõmban sul enne kõri läbi kui sina mul tõmbad!" kirjeldab Katariina, et tema suunas tuikusid kaks paistes nägudega keskealist meest. Katariina palus koera mitte ähvardada, ta ütles meestele, et koer on sõbralik ja pole üldsegi pitbull. Seepeale astus üks meestest koerale lähemale ja hakkas nina ees vehkima. “ Tõmbas käega edasi-tagasi üle [koera] nina." Koer ei reageerinud, sest Katariina hoidis tema rihmast kõvasti kinni. Katariinale näis, et mehed tahtsid koera ässitada, et oleks põhjus rünnata.

Esmalt mõtles Katariina ära joosta, kuid ei julgenud - teine meestest pendeldas ümber tema ja koera, üks käsi sügaval jope taskus. "Mõtlesin vahepeal isegi, et äkki on tal taskus nuga. Hirm oli koera pärast, jube hirm oli!" ütleb Katariina närviliselt, nagu seisaks ta praegugi meestega silmitsi.

Taskust hakkasid maha pudenema punakad helbed ja Katariina tundis ära rotimürgi. "Käratasin talle, et mida kuradit te teete, inimene! Tõstsin kisa, et keegi tuleks appi või vaatama," ütleb ta. Keegi ei reageerinud. Isegi jalgrattaga poiss, kes kõigest mõni minut tagasi oli koera kiitnud, sõitis neist väljategemata mööda.

Mees puistas rotimürki ümber Katariina ja koera. Ühel hetkel pistis ta nendega kaetud peopesa koera koonu ette. "Lõin tema käe ära, et ta ei saaks mürki anda," ütleb Katariina, et hakkas karjuma. "Teine mees, kes koera ees vehkis, võttis taskust pipragaasi ja irvitas: noh, kes nüüd kellel kõri läbi tõmbab?!" tsiteerib naine ähvardajat üleoleval toonil. Ähvardaja alasi koerale pipragaasi näkku ning suunas pihusti Katariina poole tabades jopet. "Ta ilmselgelt sihtis minu poole, aga liigutasin end järsku, et ma pihta ei saaks."

Katariina kirjeldab närvilisel häälel: "Ütlesin neile, et palun lahkuge kohe. Kutsun politsei, kutsun politsei!" Ta lisab, et korrutas seda mitu korda, kuid mehed vaid irvitasid ja lähenesid uuesti koerale. Katariina meenutab, et üks neist oli öelnud: sellised raisad ongi vaja maha lüüa. "Või mürgitada, sest see on lihtsam – midagi sellist nad ütlesid."

Rotimürki puistanud mees oli Katariina sõnul paarimeest siiski minema kannustanud. Nad tõmbasidki kapuutsid pähe ja sammusid minema. "Võtsin kohe telefoni ja helistasin politseisse," meenutab Katariina. Korrakaitsjatel sel päeval mehi tabada ei õnnestunud. Katariina sõnul koer tõsiseid vigastusi ei saanud. Rotimürki ta ei võtnud. " Silmad olid hästi paistes ja jooksid vett, aga nüüd on juba parem olla," kirjeldab ta.

Linn mürki täis

Katariina rääkis juhtunust koheselt sõpradele ja tegi postituse Facebooki. Sõpradelt sai ta teada, et Viljandist ja selle lähiümbrus on rotimürki puistatud mitmesse kohta. Ta kirjeldab, et üheks kohaks, kust rotimürki leiti, on raudteejaama lähedusse jääv Männimäe piirkond. Sealt koristasid mürgi tema sõbrad juba eile ära. "Mürki leiti veel Viiratsist või Vana-Võidust," vahendab Katariina kuuldud jutte.

Viljandi Männimäe loomakliiniku juhataja Riina Jõgila sõnul nende juurde rotimürki söönud lemmikutega pöördutud ei ole. "Ei ole kuulnudki." Rotimürgi söömine on tema sõnul lemmikloomale väga ohtlik. Tavaliselt takistab rotimürk vere hüübimist. Jõgila sõnul mõjub selline mürk nelja-viie päeva jooksul.