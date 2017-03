Somaalia rannikul on kaaperdatud Sri Lanka lipu all seilanud kaubalaev. Kuigi Euroopa Liidu mereväeüksuse (EUNAFOR) sõnul on liiga vara kinnitada piraatide osalust, on see üks tõenäolisemaid seletusi.

See oleks esimene kord alates 2012. aastast, mil piraadid oleksid kaaperdanud kaubalaeva, vahendab BBC.

EUNAFORi pressiesindaja sõnul said nad juhtunust teada esmaspäeva õhtul. Abigrupi Oceans Beyond Piracy (OBP) esindaja John Steed sõnas aga Reutersile, et laeva olla jälitanud kaks lootsikut. "Siis see kadus," lisas Steed.