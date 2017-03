2. Sa teed tonnide viisi kõhulihaste harjutusi.

Sa treenid küll kõhulihast, aga see ei kaota lihase peal istuvat rasva. Asi on selles, et istessetõusud ei kuluta nii palju kaloreid. Kõrvale on vaja trenni, mis pööraks tähelepanu tervele kehale.

3. Sa sööd liiga palju töödeldud toitu.

4. See ei olegi tegelikult rasv.

Alati ei olegi talje paistamises süüdi kõhurasv. Krooniline puhitus on asi, mis võib tekitada tunde, et su püksid pigistavad. Samuti svõib süüdlaseks olla ka ärritunud soole sündroom, tsöliaakia, laktoositalumatus või muud mured toidutalumatusega.