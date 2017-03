Möödunud aastal pidas Helsingi politsei kinni 1684 autorooli istunud joobes juhti, kellest pea iga viies oli Eesti kodakondsusega.

Alkoholijoobes juhtidega, eriti eestlastega, tuleb politseipatrullidel tegelda igapäevaselt. Näiteks eelmisel nädalavahetusel takistati kolmel juhil edasisõit. Möödunud aastal aga võeti vahele ühtekokku 303 autoroolis joobes olekus istunud eestlast, kirjutab Helsingin Sanomat.

Statistika näitab, et asjalood Soome kodanike puhul on võtnud positiivsema suuna − 2010. aastaga võrreldes on joobes juhtide arv vähenenud 15 protsendi võrra. Sama ei saa väita välismaiste juhtide kohta, ning kõvasti üle poolte politseile vahele jäänud juhtidest on eestlased. Mullu oli see protsent 65.