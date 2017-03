Tallinna linn saatis Keskerakonnale kirja, et erakonna käes olevad kaubamärgid Raepress, Pealinn ja Stolitsa antaks linna hoolde. Keskerakond otsustas eilsel juhatusel, et on linnavalitsuse sooviga päri.

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab sõnas, et erakond registreeris kaubamärgid enam kui kümme aastat tagasi, sest toonane linnapea Tõnis Palts nende kasutamisest loobus.

"Keskerakond ei soovinud, et need kaubamärgid poliitilise otsuse tõttu kaovad ning registreeris need enda nimele. Kui Keskerakond tuli Tallinnas 2005. aastal võimule, andis erakond need linnale tasuta aastaks kasutada automaatse pikendamisega," selgitas peasekretär.