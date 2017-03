"Päevad, mis ajasid segadusse" võttis auhinnagalal võidu kuues ja "ENSV" kolmes kategoorias.

"Kui ikkagi filmivaldkonnas võitis "Päevad, mis ajasid segadusse" ja televaldkonnas "ENSV", on need mingis mõttes ühe ja sama nähtuse väljendused," mõtiskleb tunnustatud filmikriitik Tristan Priimägi, et seriaali- ja filmikategooria võitjad võisid pühapäevasel filmi- ja teleauhindade jagamisel koore riisuda tänu nostalgiale, mida see vaatajates tekitas.

Triin Ruumeti film "Päevad, mis ajasid segadusse" võttis võidu kuues kategoorias: parima mängufilmi, operaatori, režissööri, meesnäitleja, helirežissööri ja montaažirežissööri auhinnad. Mis võis olla filmi edu võti?

«PÄEVAD, MIS AJASID SEGADUSSE»: Puhas töö galal. Muuhulgas kuulutati peaosatäitja Hendrik Toompere jun (vasakult kolmas) parimaks meesnäitlejaks. (Kinosaurus Film OÜ)

Tunnustatud filmikriitik Tristan Priimägi tõi välja, et praegu ongi Eesti ühiskonnas ülimalt populaarseks saanud just 90ndate minevikunostalgilised teemad. "Kui võtta selle järgi, kes võitsid, resoneerubki pigem mingisugune lähimineviku nostalgia veidi koomilises võtmes."