"Kas see, kui kohtualune jääb oma väidetava ohvri peale magama, väljendab tema soovi varjata kuritegu?" küsib tapmises süüdistatavat ekspolitseinikku kaitsev vandeadvokaat Margus Kurm ringkonnaprokurörilt. Kaitsjad on valmis tõsiseks lahinguks.

Rando Hõlpus (Juhan Haravee)

Eile algas Harju maakohtu Liivalaia tänava kohtumajas endisele politseinikule Rando Hõlpusele (30) esitatud tapmissüüdistuse kohtulik uurimine.

Kohtualune tappis süüdistuse järgi mullu 23. septembri õhtul oma kodumaja koridoris Majaka tänaval juhututtava Jaanuse (41), kellega oli kohtunud samal päeval baaris ja kellega koos jätkati napsitamist Hõlpuse kodus.

Samal õhtul leidsid koju saabuvad majaelanikud, et mehed lamavad trepikojas, Jaanus all vereloigus, Rando tema peal. Tunnistajatele tundus, et nad on kas teadvuseta või siis magavad. Majaelanikele torkas silma ka relv, mis kohtus tunnistajana üle kuulatud naabri Alla sõnul Hõlpuse teksapükste tagataskust põrandale kukkus.