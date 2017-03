Eile kuulutati Pärnu maakohtus välja süüdimõistev otsus taksojuhi tapnud vendadele Hiienurmedele. Nii Filip-Artur kui ka Benjamin said karistuseks 15 aastat vangistust.

Noormehed lõid süüdistuse järgi 65aastast taksojuhti noaga vähemalt 95 korda. Ohver suri. Kohus leidis, et mõlemad vennad on tapjad ning nende süü on ühine. Rahuldati ka taksojuhi lähedaste mittevaralise kahju nõue. Kohus mõistis vendadelt hukkunu lähedaste kasuks välja 13 022 eurot.

31. jaanuaril 2016 kella 21 ajal sai politsei teate, et Pärnumaal rööviti taksojuhilt Mercedes-Benz ja selle juhiga pole õnnestunud ühendust saada. Politsei tegi kindlaks, et sõiduk lahkus Eestist kella 22 paiku Ikla kaudu ja seejärel informeeriti kolleege nii Lätis kui ka Leedus. Leedu politsei abiga peeti sõiduk Panevėžyse lähedal kinni.

Apellatsiooni võib esitada Tallinna ringkonnakohtule 15 päeva jooksul. Apellatsiooniõiguse soovist tuleb teatada kohtule seitsme päeva jooksul.