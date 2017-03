Ma ei tea, kuidas teistega, aga meie põlve poiskad elasid põhimõtteliselt ühe iidoli lummuses. See võis olla küll mõni indiaanipealik, aga ka kosmo- või astronaut. Aga ta pidi olema mees korvpalliketsides. Ehk täpsemalt kohvikarva Harlem Globetrottersi kossuvõlur, kelle tembutusi sai üliharva näha mõnelt Soome telekanalilt. Täna olid nad teist korda Tallinnas. 15 aasta järel. Enne üsnagi täis Saku Suurhalli minemist olin üsna kahetine – kuidas üldse spordi tsirkusesse suhtuda. Kas nagu žongleerimisse päristsirkuses, kus keegi automaadiks treenitud inimolend kasvõi kinnisilmi pea kohal kurikaid loopis (täna korrati sama trikki korvpallidega). Harlem Globetrottersi show Saku Suurhallis (Alar Truu) Või võtta teda kui tünnisõitjat-mootorratturit, kes samuti automaadina tegutses teadmata, kas tema ümber on juuni või jaanuarikuu. Ehk võtta hoopis kolmas positsioon ja nõustuda miljonitesse ulatuvasse fännide armeesse, kes üsna ühel meelel nikutavad päid, et tegu ongi maailma suurima spordišõuga, kus võitja ongi alati ette teada. (90 aastat Harlem Globetrottersi nime all mänginud tsirkus ongi 26 000 võidu kõrvale kirjutanud ainult 345 kaotust.) Harlem Globetrottersi show Saku Suurhallis (Alar Truu)

Nende võitude-kaotuste vahekorraga on nii, et Harlemi hiiglaslik organisatsioon jutlustab siniste silmadega muinasjuttu, kus nii Harlemi poisid ja nende vastased mängivad alati, et kapsad ninast väljas ja kaalul on tavaliselt rohkem kui elu.

Ainult et Globetrotters miksib tõsise mängu sekka kõige ebausutavamaid trikke, mida tõsises meeles korvpallisõber uskuda ei suudagi. Ja Globetrotters võidab ikkagi peaaegu alati. Nii on see toimunud maailma kõikidel mandritel. Antarktika välja arvatud, kuhu tumedad mehed veel jõudnud ei ole. Mis mulle veel kui korvpallitsirkust mitte kunagi näinud olnud mehele kergeks jahutavaks duššiks oli tundus oma silmaga nägemine kui palju ainult paari trikki harjutanud mehed ja ka üks naine suutsid näidismängus mööda uhada. Arvasin ise tõemeeli, et seekord saab saalis näha midagi enneolematut - palli loobitakse oma või võõra korvi alt edasi- või tagurpidi, jalge alt või pealt – vahet pole mingisugust. Harlem Globetrottersi show Saku Suurhallis (Alar Truu) Kaugel sellest kui mingeid kaugeid imeviskeid tehtigi – Globetrottersil on selle jaoks väljakule tõmmatud umbes 3 meetri joonest umbes 1,5 meetri kaugusele tõmmanud veel ühe valge, nelja punkti joone. Ent sealt ei tabanud visked kohe kuidagi. Hea, kui iga 5-6. Loomulikult ei puudunud iga tsirkuseetenduse kohustuslikud elemendid. Globetrottersi särgi sai selga ainus Eesti soost NBA korvpallur Martin Müürsepp. Poisid-plikad kutsuti platsile ja siis tahtis hasart suurhalli katuse pealt tõsta. Tõmmud kossuhaid rääkisid ainult Haarlemis hoomatavaid kossunalju. Müüdi üsna tähelepandavad Harlemi kossunänni. Aga arvata oli, et pealtvaatajate hulk jäi korraldajate meelest eelmisele korrale tublisti alla. Aga kohaletulnute soovid täideti kaugete külaliste poolt lõpuni. Aga minul purunes kindel müüt – vanasti kusagilt telekanurgast nähtud korvpalliartistid pole enam mingi ime. Pikk ajalugu Harlem Globetrottersi show on viimase 90 aasta üks vaieldamatult kõige legendaarsem spordishow maailmas, kus keskendutakse ainulaadsele perekondlikule meelelahutusele ning korvpallioskuste näitamisele.