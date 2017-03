Sõnn Täna tuleks suuremat tähelepanu pöörata tööasjadele - eriti aga sellele, mis on sinu keti nõrgim lüli. Päeva mõju on sinu jaoks eelkõige probleeme teadvustav.

Kaksikud Purjetad heas tuules ja suudad ka raskemaid probleeme võtta mängleva kergusega. Suurepärane hetk selleks, et oma töö metoodikas midagi paremaks muuta. Õhtune aeg võib päädida kirehetke või seiklusega.

Vähk Vibratsioonid võivad olla seotud kadeduse ja armukadedusega. Või esitab keegi sulle mingeid nõudmisi-tingimusi, millega sul on raske nõus olla. Õhtul võib noortel ette tulla pingelisi hetki vanematega.

Lõvi Peaksid oma jõuvarusid säästma ja mitte rabelema. Tegele vaid sellega, mis on kõige olulisem, ära killusta end mingite lisategevustega. Täna tuleb kasuks kannatlikkus ja võime süveneda.

Neitsi Sinu jaoks on hetkel ületähtsustatud kõik see, mis seotud omamise ja omandamisega. Ka võib sul olla rohkem kokkupuuteid kadeduse või armukadedusega.