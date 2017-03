Mõnes Eesti väikevallas nähakse haldusreformis riigi sundi, teised on saatusega leppinud, aga kolmandad loodavad ühinemisest kasu lõigata.

Luunja vallavanem Aare Anderson pelgab, et Tartuga sundliitmine viiakse iga hinna eest lõpule ka siis, kui vallarahvas on selle vastu. Ta kahtleb, kas Tartu on valmis säilitama valla asutused, teenused ja toetused senisel kujul. Andersoni hinnangul on linnal endalgi hulk probleeme ja valla vajadused jääksid tähelepanuta.

"Suures omavalitsuses on eelisjärjekorras keskus ja linnale olulised objektid. Kogu Luunja valla territoorium saab olema neile ääremaa, mitte esmatähtis piirkond. Raske on ette kujutada, mis hakkab juhtuma, kui vald ei kontrolli enam oma territooriumil toimuvat," arutleb Anderson.

Tähtis on rahaküsimuski: valla praegune laenukoormus on 23,6 protsenti eelarvest, Tartu oma märksa suurem – 50 protsendi lähedal. "Meie valla elanikud ei soovi osaleda Tartu kohustuste tasumisel ja võtta uusi, mille kasutamise üle me enam ei otsusta."