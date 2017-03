Väljaanne The Huffington Post palus psühhiaater Judith Orloffil kirjeldada sõpradele tugiisikuks oleva inimese natuuri ja anda ka mõned soovitused, kuidas teiste kuulaja saaks ka endale toeks olla. Orloff on välja mõelnud teooria, mille kohaselt jagunevad inimesed rasketel hetkedel omavahel suheldes neljaks: intellektuaal, tunnete väljaelaja, empaatiline inimene ja kindel kalju. Tema on teiste tugi ja rühma mõistuse hääl, kuid vahel on ta liigagi vaoshoitud, eriti just enda emotsioone tagasi hoides. Kui need punktid sind iseloomustavad, võib-olla oled sina sõbrannade hinnatud ja hoitud tugi.

Kui oled see, kes kriisiolukorras pead ei kaota ja kohe tõmbad ligi neid, kes tahavad sulle oma muredest rääkida ja südant puistata, siis sinu emotsionaalne tüüp on nn kindel kalju. Kas tunned ennast ära?

Kindlal kaljul on kombeks enda emotsioone endas hoida. Ta eelistab teiste tundeid kuulata, aga on ise enamasti vaoshoitud.

2. Oled esimene, kelle juurde sõbrannad oma murega tulevad

Need inimesed on oma lähedaste jaoks hädaolukorras esimesteks kontaktideks, sest nende kaine mõistuse peale saab kriisi ajal alati loota.

3. Sa tead oma sõbrannade saladusi

4. Sa ei ole nutja-tüüpi

5. Vahel arvatakse, et oled tundetu

Tugiisikud ei väljenda oma tundeid ülevoolavalt, mis võib mõne emotsionaalsema sõbranna jaoks jätta mulje, et oled pisut äraolev. Sõprussidemete tugevdamise nimel võiksid natuke oma tunnete väljendamisega vaeva näha.

6. Surud tundeid alla

See võib halvasti mõjuda, kui muudkui stressi endas hoiad või seda lausa ignoreerid. Luba endale alustuseks emotsioone kas või väikesel määral – näiteks kirjuta nendest päevikusse.

7. Sul on tasakaalukas temperament.

8. Tööl oled hästi organiseeritud

Sinu usaldusväärsus ei peegeldu vaid sõprussuhetes. Oled kindel töötaja nii oma lojaalsuses ühele ametile kui ka ülesannete täitmisel.

9. Sind ei peeta hukkamõistvaks inimeseks

Hea kuulaja omaduseks on kuulamine ilma hinnanguid andmata. Seega oled täiuslik inimene, kellele saab rääkida ka rumalatest vigadest või piinlikest juhtumitest.

10. Sulle meeldivad empaatilised inimesed

Empaatilised inimesed on sageli nii tundlikud, et tajuvad sinu mõtteid ilma, et peaksid ennast liiga palju avama, seega on nad head sõbrad, sest mõistavad sind vahel lausa poolelt sõnalt. Nad võivad küll ise olla tundelised, samal ajal kui sina oled rahulikum, kuid see tasakaal on suhetele hea.

11. Sa väldid konflikte

Konfliktsed olukorrad on paratamatud ja sinu nõrkuseks võib olla see, et oled nõnda diplomaatiline, et jätad midagi olulist ütlemata. Peaksid õppima konflikte pisut paremini taluma.

12. Sa oled lojaalne