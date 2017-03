Räpipunt Põhja-Tallinn teatas eile, et nende ridades on tagasi endine naislaulja Maia Vahtramäe ning ka meeshääl Kenneth Rüütli. Nüüd on punt vana kooslusega avaldanud ka uue loo ja video.

"Jäägu nii" on bändi uus ja särtsakas lugu koostöös noore ja andeka produtsendi Siim Ilvesega. Lugu sündis salvestussessioonide perioodil, mil keskenduti stuudios uue muusika loomisele. Loobudes mitmetest kontserditest ja avalikest esinemistest, pühendati võimalikult palju aega uuele loomingule. Lugu räägib tõusudest ja mõõnadest, sellest ühest kordumatust elust, ereda leegiga põlemisest, tehtud vigadest ja nendest õppimisest - bändi liikmete jaoks väga isiklikud läbielamised ja mõttesähvatused, millega samastuvad kindlasti ka paljud kuulajad.