„Aitäh kõikidele vaatajatele, kes mu saadet on vaadanud, mul on nii hea meel selle üle,“ ei suuda parimaks naissaatejuhiks tunnistatud Anu Välba oma esimesi emotsioone vaka all hoida.

Anu on korduvalt ja korduvalt nimetatud aasta parimaks saartejuhiks, pühapäeva õhtul toimunud Eesti filmi- ja teleauhindade galal pärjati ta järjekordselt selle tiitliga. Kui Anu käest küsida, mis on see fenomen, mis teeb ühest naissaatejuhist parima saatejuhi, laiutab ta vaid käsi ja ütleb, et kui vaid ka ise seda teaks. „See on miljoni dollari küsimus. Ma ei tee selleks midagi, ma ei tee oma tööd, kukla taga kogu aeg liikumas mõte, et kas see võiks tuua mu lauale ka mõne preemia. Me teeme oma saadet nii, et valime sinna teemasid, mis tunduvad meile olulised ja kutsume sinna inimesed, kes meile tunduvad huvitavad ning kui ka need vaatajatele korda lähevad, on rõõm topeltsuur. Nii et mingit ette kalkuleerimist siin ei ole ja ma ei tea seda valemit, kuidas teha häid saateid või kuidas saada preemiaid.“

Anu ütleb, et kuigi tal on väga head toimetajad, siis saate teemad valib ta siiski ise. „Selles asjas on üsna palju minu otsustada, sest ma ei saaks sellist suurt formaati teha, kui tuleks toimetaja ja lükkaks mulle paberi küsimustega ette. Nii saate tegemine ei toimiks ja nii mulle ka ei meeldiks.“