Pühapäevasel Eesti esimesel tele-ja filmiauhindade jagamisel riisus koore teleseriaal „ENSV“, mis pälvis kolm auhinda. „ENSV“ tunnistati parimaks telesarjaks ning selle kaks värvikat tegelast, Aino Kessnerit kehastav Helene Vannari ja Jüri Kessnerit kehastav Argo Aadli pärjati vastavalt parima naisnäitleja ja parima meesnäitleja tiitliga.

(Tiina Kõrtsini)

„Iga tähelepanek ja auhind sinna kaasa arvatud on positiivne kogemus,“ rääkis Õhtulehele vahetult pärast pidulikku auhindade jagamist Helene Vannari, kes mängib teleseriaalis poluvernikust sõjaveteran Aino Kessnerit. „Aga kui ma ka poleks seda tunnustust saanud, poleks ma õnnetuna lahkunud. Tahan öelda, et minus pole seda sportlikku vaimu mitte üks raas, ma ei lähe mitte kunagi võistlema, et kas ma võiks olla kellestki parem, see pole mulle oluline.“

Vannari sõnul on seriaal väga tore ja hästi kirjutatud. „Nii et aitäh stsenaristidele, ilma nendeta poleks seda kõike olemas. Materjal on hea, rollid on värvikad ning minu roll on eriti värvikas, selline negatiivne ja krutskitega kuju, millest saab juba midagi vormida. Nii et seda on tore teha, ei nõua mingisugust raskust ja sünnib kiiresti. Iga kord, kui helistatakse, et nüüd, sel ja sel päeval on võttepäev, ei ole midagi hullu, lähen rõõmuga kohale. Suur rõõm on töötada sellise trupiga, imetoredate näitlejatega. Kogu meeskond on kokku kasvanud, mõnes mõttes moodustame nagu perekonna.“ Kui pikalt seda toredat tööd Vannaril veel jagub, ei oska ta öelda. „Praegu jookseb 1989. aasta, loodan, et 1991. aastani võiks see ikka välja minna.“

Kuna Vannari mängib poluvernikut, käib loomulikult selle rolli juurde ka aktsendiga eesti keele rääkimine. „Kahjuks pole ma aktsendi suhtes väga järjepidev,“ naerab ta. „Vahepeal vaatan, et pole aktsenti ollagi, siis tuleb ta jälle meelde ja lisan mõnikord ehk liigagi palju juurde.“