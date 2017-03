Süüalune on varanduslikult heal järjel. Tema pangaarvetel on peamiselt metsa müügist saadud 700 000 eurot. Sellele vaatamata elatus mees vanemate pensionist. Maja, kus vanematetapja elas, oli kirjutatud tema nimele.

Soomes Kymenlaakso kohtus on arutusel jõhker topeltmõrv. Prokurör nõuab mõrvarile eluaegset vanglakaristust , vahendab Iltalehti.

Jõhkra veretöö ajend on enam kui veider. Paar päeva enne topeltmõrva kandis mees pangas paarsada tuhat eurot ühelt kontolt teisele.

Pärast veretööd läks mees kodumaja lähistel teele ja peatas seal auto, mille roolis oli naine. Ta ütles autojuhile, et tappis just oma vanemad. Naine helistas kohe hädaabinumbril.

Miskipärast hakkas talle seejärel tunduma, et pangatehing on seotud kodumaja müügiga ja vanematel tuleb sealt välja kolida. Seetõttu soovis ta vanematega tapmisega säästa neid kodu kaotusega kaasnevatest kannatustest.

Kõne salvestati kell 14.48. Kohale sõitnud politseinikud vahistasid vanematetapja. Ta on pere ainus laps. Ülekuulamistel on mees kinnitanud, et sai vanematega hästi läbi ja tema veretöö ainus motiiv oli päästa vanemad kannatustest.