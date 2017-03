Kirgi on kütmas arutelu selle üle, miks Eestis ei õpi ega tööta 30 000 noort. Tavaliselt on sellistel teemadel tormiline tagasiside, mis ületab muude tähtsate asjade kommentaaride hulka mitu korda. Pedagoogi, paljulapselise ema ja vanaemana pakuvad need teemad alati huvi.

Teine põhjus on see, et alla 1000eurose netokuupalgaga tööd pole üldse mõtet noortele pakkuda. Sellega ei ela ega sure ja pealegi nõuavad tööandjad töökogemusi, mida noortel pole ette näidata. Selge see.

Üks variant on kodumaalt sääred teha, minna Soome, Inglismaale või Austraaliasse, seal ei ole kindlasti säärast ahistamist kui kodus. Nagu neid keegi seal pudrukauss käes ja võisilm keskel, ootaks.

Öeldakse ka, et ärge toppige oma nõukaaja elunäiteid kogu aeg noortele nina alla, need on oma aja ära elanud ega tööta enam. Võib-olla tõesti. Aga kust võtta siis need uued väärtused, mis motiveeriks lapsi õppima, vaeva nägema ja töötama? Arvutitest? Nutitelefonidest? Kaubanduskeskustest?

Oma lapsed kasvatame ise üles ja meeldib see või mitte – iga laps on oma vanemaid väärt. Kui talle anda maast madalast töökohustusi, alguses väiksemaid ja jõukohasemaid, mis hiljem suurenevad vastavalt vanusele, siis tekib ka tööharjumus.

Vene ajal anti koolides õppida sama palju kui praegu. Olid pikapäevarühmad, kus kõik said soovi korral õppida. Koolist koju minnes oli tihti juba pime, kodus ootasid toimetused, sest vanemad olid ka siis samamoodi rakkes nagu nüüd.

Enamikul noortel kulus suvevaheaeg kolhoosipõllul kõplamisele või vanaema-vanaisa maal aitamisele. Hiljem tulid õpilas- ja siis üliõpilasmalevad. Suvi oli nagu viies veerand, töö, töö ja töö. Nädalaks-paariks ikka sai tädi juurde Pärnu, Haapsalu, või Aa randa. Selline oli meie aeg. Mobiile ei olnud, lauatelefoni saamise järjekord oli kümme aastat. Telegramme sai saata, samuti kaugekõnesid postkontorisse tellida, uudised laiast ilmast tulid koju kätte, kui telekast nägi „Aktuaalset kaamerat“ ja „Vremjat“.

Vanasti oli mõeldamatu, et jätsid õppimata, sest siis jäeti sind istuma ja kus siis perel selle häbi ots! Tänapäeval ei tohi seda enam vist teha. Lohistatakse lapsi klassist klassi, õpetaja ei ole enam autoriteet, vaid otseses mõttes laste teener, sõnavara peab hoolega valima, õpilast ei tohi ju solvata! Muidu lapsevanem või laps võib su kohtusse kaevata.

Noortele seisusekohast tööd

Eesti areng on olnud 25 aasta jooksul ülikiire. Infrastruktuur on arenenud raketina, inimene aga jäänud ikka samaks. Vanemad rabavad endistviisi, sest nad on harjunud seda tegema, koolitades lapsi, et nood saaks parema elu peale, unustades aga, et üksnes diplom ei anna leiba lauale, vaid ikka inimene ise.

Olen oma lapsed maast madalast tööle pannud. Vanem poeg oli 12aastane, kui oli juba mehe eest väljas, müüs koos sõbraga jäätist ja tegi transporditöid. Nüüd annab ise juba aastaid teistele tööd. Tütar töötas alates 7. klassist kuni ülikooli ja magistrantuuri lõpetamiseni paljudel ametikohtadel, viimati juhatades inimesi Kastrupi lennujaamas õige registratuurilaua juurde. See oli ajutine töö õpingute kõrvalt, aga ajas asja ära.

Kaks nooremat õpivad gümnaasiumis ja juba otsivad suveks töökohta. Minu meelest ei vaja meie lapsed mitte raha, vaid rohkem võimalusi töötamiseks. Kauplustes istuvad kassades pensionärid. Noori alla 18. eluaasta tööle ei võeta.

Taanis on aga vastupidi, poekassades on noored, kes töötavad pärast kooli. Ka need kes pole veel 18aastaseks saanud. Vabu töökohti, mis oleks kooli kõrvalt töötamiseks sobivad, on meil külluses. Aga noortel on see häda, et uhkus ei luba igasugust tööd vastu võtta. Teiseks piirab seadusandlus alla 18aastaste noorte töövõimalusi.