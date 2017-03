Peteri printsiibi kohaselt tõuseb iga töötaja karjääriredelil vastavalt oma ebakompetentsuse tasemele. Ühel hetkel tuleb lagi ette, järgmine karjääritase on üle võimete, inimene jääb paigale sinna, kus ta oskused lubavad olla. Paula printsiip on aga see, et enamik naisi töötavad oma võimetest allpool. See kehtib nii kassapidaja, keskastme juhi kui kõigi teiste ametite kohta.

Kuidas see siis võimalik on, et naiste kompetentsi ei tunnustata ega tasustata samal viisil kui meeste oma, küsib elukestva õppe ekspert Tom Schuller oma artiklis ajalehes Guardian. Meeste ja naiste oskuste-võimete vahe sulgub palju kiiremini kui palkade vahe. Suur hulk talenti ja oskusi läheb lihtsalt raisku. Võib-olla ka sinu oma?

Kuigi noorele naisele võib tunduda, et Paula printsiip neile ei kehti, siis aja jooksul hakkab kehtima. Laste saamine ja eatõus muudavad naise justkui kasutuks. Mammi ja mutt, suhtutakse siis. Kui on aeg pensionile jääda, on väiksemast tasust ees ootamas ka mehest väiksem pensionifond.

Schuller rõhutab, et asi pole ainult rahalises ebavõrdsuses, vaid ka emotsionaalses – rahulolu teadmisest, et su oskusi kasutatakse asjakohaselt, tunne arengust ja edasiliikumisest. Samuti tuletab ta meelde, et kuigi tavaliselt räägime me ebavõrdsusest tipptasemel – juhid, poliitikud, kohtunikud, ei tohiks unustada, et Paula printsiip kehtib ka teistel erialadel ja naiste jaoks, kes kõige kõrgemaid karjäärikohti ei jahi. "Juhtivatel kohtadel inimestel on kõige suurem mõju, nii et peaksime vägagi huvitatud olema sellest, kuidas need kohad meeste ja naiste vahel on jagatud," selgitab Schuller. "Aga sellega eirame suurt hulka naisi, kelle jaoks klaaslagi pole isegi miski, mis neile korda läheb."

Paula printsiip kehtib sama palju kassapidaja kohta, kes ei julge enesekindluse puudumisel poe juhatajaks kandideerida, kui madalama astme juhi kohta, kes meeste kambavaimu ja vaikiva hukkamõistu pärast tegevjuhiks ei pääse.