Linnades piirkiiruse alandamise idee puhul on muidugi tore, et politsei meie turvalisuse pärast muretseb. Iseasi, kui palju muudab järjest uute piirangute kehtestamine meie elu ohutumaks. Seekord põhjendab politsei piirkiiruse alandamise ideed eakate osakaalu suurenemisega linnaelanike hulgas, et madalam sõidukiirus laseks neil sõiduteed ohutumalt ületada. Selle loogika järgi võiks piirkiiruse koolide juures endiseks jätta, sest välejalgsetel noortel pole ju üle tee kiire silkamisega probleemi.

Tegelikult on küsitav, kas tegusad pensionärid on üldse sellise suhtumisega nõus, mis tembeldab nad vaatamata politsei headele kavatsustele liikluses erikohtlemist vajavaks inimrühmaks. Moodsal ajal võib selles ettepanekus näha hoopis ealist diskrimineerimist.

On avalik saladus, et praeguse 50 tunnikiiruse asemel sõidetakse Tallinna teedel pigem 60–70 kilomeetrise tunnikiirusega. Nii tundub loogilisem, et enne uute piirangute kehtestamist võiks saavutada selle, et juhid peaksid liikluses kinni praegu kehtivast piirkiirusest. Kui me ei taha just olukorda, et langetame selle 40 kilomeetrile, et juhid hakkaksid sõitma 50.