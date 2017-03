On kummaline, et midagi nii pisikest võib tekitada su kehas tekitada elu häiriva reaktsiooni. Allergeenid nagu õietolm, hallitus ja tolmulestad võivad vallandada aevastamise ja sügeluse. Halvim on see, et paljud need allergeenid ringlevad kõikjal meie ümber ja neid leidub ka meie kodudes.

Enne kodus meeletu suurpuhatuse tegemist tasuks lasta end testida, mis täpselt keha ärritab, soovitab portaal Health.com.

Ei jõua testimise vastuseid ära oodata?