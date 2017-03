Jäär Võimalik, et keegi ootab sinult mõnes küsimuses suuremat sallivust. Ehk peaksid ka asju rohkem linnulennult vaatama, mitte detailidesse kinni jääma. Ka oma tööd võtad liiga tõsiselt.

Sõnn Võimalik, et muretsed mingite tobedate pisiasjade pärast. See omakorda võib tervise peale hakata – eriti just uneajaga ei tasu koonerdada. Ettevaatust võõraste koerte ja kassidega!

Kaksikud Merkuuri kvadraat Saturniga on aspekt, mis võib just ühiskondlike suhete tasandil mõningaid takistusi ja viivitusi kaasa tuua. Täna ja ka homme on päevad, kui pead olema tavalisest kannatlikum.

Vähk Pead ehk tegema mingeid valikuid mineviku ja tuleviku vahel. Aga selline olukord võib sind muuta ebalevaks ja kahtlevaks. Õhtu soosib meeldivaid perekondlikke hetki.

Lõvi Tasuks olla valvas, kui oled seotud ohtlike mehhanismidega. Üldse tuleks praegu püüda vältida potentsiaalselt ohtlikku keskkonda. Kahtlaste tüüpidega oleks parem mitte kokku puutuda.

Neitsi Merkuuri-Saturni kvadraat nõuab kannatlikkust ja eelkõige ettevõtmiste lõpetamist. Uusi asju ei ole mõttekas ette võtta. Keskendu vaid kõige olulisemale ja ära end killusta!

Kaalud Kell 7.28 jõudis Kuu Kaaludesse. Kuna Kuu on veel ka üsna «täis», siis võivad su emotsionaalsed reageeringud olla ülepaisutatud. Tasuks jääda mõõdukaks nii ravimite kui ka joovastavate jookidega.

Skorpion Päeva mõjud on seotud sinu alateadvuse ja hingesügavustega. See võib väljenduda nii suurenenud loovuses kui ka liigses tundlikkuses ja kerges solvumises. Positiivsel juhul saad aru, mis sinu sees tegelikult toimub.

Ambur Aeg soosib nii meeskonnatööd kui ka laiemas plaanis seltskonnas või rühmas olemist. Sinu ja teiste vahel on palju positiivseid emotsioone. Suhe mõne Vähiga võib minna keeruliseks või pingeliseks.

Kaljukits Püüad iga hinna eest vigu mitte teha ning teistele endast kõige paremat muljet jätta. Selline suhtumine tekitab sinus aga sisemise krambi, mille tagajärjel kaotad suure osa oma loovusest.

Veevalaja Päevas on meeldivat õhulisust, mis mõjub sulle värskendavalt. Aeg soosib vaimset tööd ja ka intellektuaalsemat laadi meelelahutust. Kunst ja väärtfilmid oleks hea valik.