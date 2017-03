Kinnisvarabüroo Arco Vara hinnangul on kinnisvaraturu aktiivsus kandumas Tallinnast üle teistesse Eesti piirkondadesse ning turg on võrreldes varasemate aastate talviste perioodidega püsinud stabiilne.

Veebruaris langes Tallinnas tehtud kinnisvaratehingute arv jaanuariga võrreldes 2,4 protsenti, kuid eelmise aasta sama kuuga võrreldes kasvas 7,3 protsenti. Väljaspool Tallinnat kasvas jaanuariga võrreldes tehinguaktiivsus 5,3 protsenti ning võrreldes eelmise aasta veebruariga kasvas see 15 protsenti.

"Sarnaselt viimastele kuudele on nii tehinguaktiivsuse kui hinnataseme kiirem kasv hakanud aina enam esile kerkima väiksemates Eesti piirkondades. Väljaspool Tallinnat on paranenud tööhõive ning kasvanud elanike sissetulekud, mistõttu on kasvanud ka huvi kinnisvara soetamise vastu. Juhul, kui väljaspool Tallinnat loodaks rohkem tasuvaid töökohti, vaba aja veetmise võimalusi ning hea infrastruktuur, võib tulevikus näha väikepiirkondades tehinguaktiivsuse kasvu ja hinnatõusu jätkumist," ütles Arco Vara analüütik Mihkel Eliste pressiteates.

Veebruaris tehtud korteritehingute keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 1171 eurot ruutmeetri kohta. Võrreldes jaanuariga langes ruutmeetrihind 5,8 protsenti, kuid võrreldes möödunud aasta veebruariga kasvas see 4,6 protsenti.

"Aastases võrdluses on hinnakasv Tallinnast väljaspool olnud oluliselt kiirem, Eestis tervikuna on hinnakasv võrreldes 2016. aasta veebruariga kasvanud ligemale 4,6 protsenti. Tavapäraselt on jaanuar olnud igal aastal korteriturul kõige rahulikum kuu, mille järel veebruaris on nii hinna kui tehinguaktiivsuse kasv taas hoogustunud. Käesoleval aastal on turg püsinud võrreldes varasemate aastate talviste perioodidega aga võrdlemisi stabiilne, statistiliste näitajate langus on Eestis tervikuna olnud tagasihoidlik," ütles Eliste.

