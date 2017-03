Mees on kunstinäitusel. Rohelist aktimaali nähes läheb ta näost punaseks ja sülitab sellele. Sõber küsib, miks ta nii tegi.

"Mõtlesin, et peab seda noort kunstnikku natuke õpetama," vastab too. "Mõnitab siin naisterahvaid ja puha. Vähe sellest, et ta naise riidest lahti on võtnud ja roheliseks värvinud, ta hakkab teda veel joonistama ka!"