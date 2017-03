Muusikud Sandra ja Jalmar Vabarna jagasid täna päeval sotsiaalmeedias kuulutust, et nende halli-valgekirju kass Emili-Laarup ehk Em on kaduma läinud. Kiisu läks jalutama Tartus Tähtvere-Supilinna-kesklinna piiril, Jakobi tänaval.

Em on hall pikakarvaline kass, kel nina, kõhualune ja käpad valged. Kass on lõigatud ja kiibistatud. Sandra kirjutab, et lemmikloom on juba kolmandat päeva kadunud. "Kodus ja hinges on täitsa suur tühjus ilma temata..." kirjutas Sandra Facebookis.

Vaid paar tundi hiljem teatas Sandra rõõmu-uudist, et kiisu on õnnelikult koju jõudnud. "AITÄHHH kõigile, kes jagasid, helistasid, aitasid Em-i leida. Nii hea on tunda, et meie ümber on nii palju häid inimesi...Saime kätte varjupaigast. Tuli välja, et ühed soomlased olid ta enda juurde võtnud ja hiljem varjupaika viinud. Aitäh neile inimestele. Südamelt langes suur kivi..." kirjutab Vabarna.