Muusikud Sandra ja Jalmar Vabarna jagavad sotsiaalmeedias kuulutust, et nende halli-valgekirju kass Emili-Laarup ehk Em on kaduma läinud. Kiisu läks jalutama Tartus Tähtvere-Supilinna-kesklinna piiril, Jakobi tänaval.

Em on hall pikakarvaline kass, kel nina, kõhualune ja käpad valged. Kass on lõigatud ja kiibistatud. Sandra kirjutab, et lemmikloom on juba kolmandat päeva kadunud. "Kodus ja hinges on täitsa suur tühjus ilma temata..."

Sandra kirjutab, et on igasuguse info ja postituse jagamise eest ülimalt tänulik