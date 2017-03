Laupäeval suri 60 aasta vanuses diskotäht Joni Sledge, kes asutas 1971. aastal koos oma kolme õega ansambli Sister Sledge, mille kuulsaim hitt oli „We Are Family“.

Ajakirja Rolling Stone teatel leidis keegi sõber lauljanna elutu keha tema kodust Arizona osariigis. Surma ametlikku põhjust pole teatatud.

Omaksed on šokis. „Palun palvetage meie eest, sellal kui me oma kaotuse üle nutame. Me teame, et Joni on nüüd igavesti Issanda juures.“