"Reamees Tamm, kas te teate, mis on isamaa? Isamaa on nagu teie ema. Kas saite aru?"

"Just nii, sain aru!"

"Millest te aru saite?"

"Sellest, et isamaa on minu ema!"

"Nii. Reamees Kask, mis on isamaa?"

"Isamaa on reamees Tamme ema!"

"Reamees Kask, te olete idioot! Isamaa on ka teie ema. Saite aru?"

"Just nii, sain aru!"

"Millest te aru saite?"

"Et ma olen reamees Tamme vend!"