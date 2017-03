Märksõnaks on julgus: teha, öelda, mõelda. Sinu elu ei pruugi olla kooskõlas reaalsusega, mistõttu peaksid end käsile võtma, sest mida kauem ootad, et saaksid tulevikku liikuda, seda kauem läheb ka aega, et saaksid aru, mis tegelikult toimub.

Üks väiksem etapp sinu elus jõuab nüüd lõpule, mis tähendab, et saad nautida vabadust ning uusi seiklusi. Oled enda üle uhke, kuigi sel uhkusel ei tasuks varjutada argielu. Suhted vastassooga on tavapärasest lõbusamad ning seiklusrohkemad.

KAKSIKUD

Ühe jalaga seisad jätkuvalt minevikus, kuid sel nädalal on viimane aeg ka see kinganina tuleviku poole pöörata. Usu sellesse, et sind ootavad ees uued võimalused ning ära klammerdu olnusse. Võimalik, et keegi sinu minevikust näitab end näole. Pead otsustama, kas soovid temaga suhted soojendada või mitte.

VÄHK

Küsimuse all on eelkõige finantsasjad, mis peaksid tavapärasest paremini lahenema. Tööelus ootab üks üllatus. Naised võivad kohtuda mehega, kes on nende jaoks kui rüütel valgel hobusel. Mehed aga osutuda ise mõne naise jaoks taoliseks rüütliks.

LÕVI

Ära kaota lootust, kuigi alanud nädal paneb sind igati proovile. Kõik otsused, mis vastu võtad, peavad olema vägagi kindlakäelised, vastasel juhul need ei täitu. Küsi julgelt abi! Konflikt võib oodata mõnes lähisuhtes.

NEITSI

Avaldad tavapärasest julgemalt oma arvamust, kuigi unustad, et see võib jätta sind üksi seisma ja targutama. Mine parem tegele millegagi, mis sulle meeldib või leia uus hobi. Lähisuhetes oled kahevahel ning ei suuda jätkuvalt otsuseid vastu võtta.

KAALUD

Miskipärast oled vastu muutustele, isegi väikestele, ent nüüd pead selleks valmis olema − alanud nädal toob sinu ellu ühe sündmuse, mille tagajärg avab uusi uksi. Sinu ülesanne on neist sisse astuda. Suhetes võid seista mitme valiku ees, kuid sel korral usalda pigem mõistust kui südant.

SKORPION

Võimalused ootavad ka Skorpione, kuigi praegu märkad alles väikeseid märke nende kohta. Ole tähelepanelik ning kui oled õigel ajal õiges kohas, saad lisaks positiivsele emotsioonile ka uusi tutvusi.

AMBUR

Küsimuse all on töösuhted, eriti meeskonnas töötamine. Edu ootab sind juhul, kui oled valmis "mängima meeskonnamängu". Kui tahad üksi edasi minna, võivad sind oodata tagasilöögid. Armastuses on keegi sulle küll silma peale pannud, ent kuna ta ei ole endas veel kindel, ootab ta pigem, et tegutseksid ise.

KALJUKITS

Energiat peaks nüüd jaguma, seega tee ära kõik, mille oled pannud ootele. Õpi end ja oma oskusi rohkem usaldama ning ära kahtle. Mitte miski peale sinu enda ei hoia sind tagasi. Naisi ootab ees kohtumine mehise mehega, kellest võib saada kaaslane kauaks.

VEEVALAJA

Ettevaatlik peaksid olema rahaga! Hoiad kinni mingist ideest või isegi inimesest, saamata aru, et kõik on oma aja ära elanud. Ka sa ise oled ammu tegelikult edasi liikunud. Lase kõik need ideed vabaks, eriti kui hoiad kinni vanast armsamast või kellestki, kes sinust tegelikult ei hooli.

KALAD