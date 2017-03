Kuulus kirjanik õpetab noort algajat sulemeest. "Asjata pahandate toimetaja peale. Ta tegi oma tööd, leidis keelevigu, kordusi, ebatäpsusi. Parandas sinu grammatikat. Mõtles välja uusi pealkirju."

"Aga ikkagi on see solvav," lausub noor kirjanik, "ma olen ikkagi kirjanik, aga tema..."

"Sa eksid, sõber, toimetaja on samasugune kirjanik nagu sina, ainult sina ja tema vahe on selles, et tema teab rohkem kui sina, aga oskab vähem!"