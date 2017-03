Parimaks naisnäitlejaks filmimaastikul kuulutati Eesti- ja filmiauhindadel näitlejanna Tiina Mälberg rolli eest filmis "Ema". Kusjuures on tegu naise esimese filmirolliga!

Mälbergi sõnul tuli talle auhinna pälvimine suure üllatusena. "Minu kaks kolleegi, kes olid nomineeritud, on väga palju uhket ja head tööd teinud. Aga ma olen õnnlik, et seekord valiti mind välja," sõnas näitlejanna.

Film "Ema" on saanud ka välismaal palju tunnustust. Mälbergi sõnul on auhinnad olulised, kuna annavad juurde eneseusku. "Loomulikult ei tee me keegi tööd auhindade pärast, aga kõikvõimalikud sellised auhinnad festivalidel on ääretult olulised, et jätkata, et uskuda endasse," ütles ta.

