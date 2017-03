Parima naisnäitleja auhinna viis rolli eest "ENSVs" koju Helene Vannari. Naise sõnul on tal auhinna üle hea meel, kuid kui ta ei oleks ka seda võitnud, ei oleks ta õnnetuna lahkunud.

"Eks iga tähelepanek ja auhind on ju inimesele ikka üks positiivne kogemus. Kui ma ei oleks saanud, ma ei oleks õnnetuna lahkunud," sõnas näitlejanna.

!See seriaal on väga tore ja suur aitäh stsenaristidele. Minule antud roll on eriti värvikas ja krutskitega kuju, seda on tore teha!" nentis Vannari, lisades, et ka kogu sarja võttetrupp on talle väga lähedaseks saanud.

