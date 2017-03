Täna õhtul anti esmakordselt Eesti filmi- ja teleauhindu. Telekategoorias noppis enim auhindu "ENSV", nii ka Argo Aadli, kes sai "ENSV" Jüri roli eest parima meesnäitleja tiitli.

Aadlil oli täna ka etendus, seega mees jõudiski EFTA gala lavale auhinda vastu võtma otse teatrilavalt.

Sarja "ENSV" on tehtud juba seitse aastat ja kümme hooaega. Aadli lapsepõlv möödus samuti nõukogude liidu ajal ning näitleja sõnul on tal ääretult hea meel, et see aeg läbi sai. "See olme ja kõik on meeles, aga ma olen ääretult õnnelik, et see õudne aeg on otsa lõppenud," nentis ta, lisades, et pärast võttepäeva ENSV olmes on hea tagasi tulla Eesti Vabariiki.

