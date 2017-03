44aastane Ben Affleck on pahuksis olnud alkoholi, hasartmängude ja truudusetusega. Nüüd on luukered välja tulnud ka tema noorema venna, parima meesnäitleja Oscari võitnud Casey Afflecki kapist.

41aastast Casey Affleckit süüdistavad naiskolleegidest produtsent ja filmioperaator seksuaalses ahistamises. Muidu vaga mulje jättev näitleja on süüdistajate sõnul tegelikult alkoholilembene ahistaja.

Väidetav ahistamine leidis aset 2010. aastal filmi "I’m Still Here" võtete ajal. Casey Affleck on justkui õnnelik pereinimene – abielus ja kasvatab kaht last. Filmi operaatoritöö eest vastutava Magdalena Gorka sõnul on ta võtteplatsil aga hoopis teistsugune mees.