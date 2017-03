Phil Collinsi filminäitlejast tütar Lily Collins on kirjutanud isale avaliku kirja. "Ma andestan sulle, et sa ei olnud selline isa, nagu ma sinult ootasin." Lily oli vaid viiene, kui Phil tema ema faksi vahendusel maha jättis.

66aastasel Phil Collinsil on kolmest abielust viis last. Lily ema on muusiku teine abikaasa, ameeriklanna Jill Tavelman. Filmis "Peeglike, peeglike" (2012) Lumivalgekest mänginud näitlejatar avaldas äsja debüütraamatu "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me" ("Filtrita: häbita, kahetsusteta, ainult mina"), milles sisalduvas kirjas annab ta isale tema vajakajäämiste eest andeks.

"Andestan sulle, et sind polnud alati kohal, kui ma sind vajasin, ja et sa polnud selline paps, nagu ma sinult ootasin," kirjutab Lily teismelistele neidudele suunatud raamatus.