"Kahjuks ma seekord ühtki auhinda koju ei toonud, kuid ma ei kahetse midagi! Kindlasti oleks tore olnud midagi võita, kuid see pole alati kõige olulisem – tähtsaim on sellest ajast viimast võtta ja antud võimalust täiel rinnal nautida," ütleb Eesti iluduskuninganna Merilyn Saksing, kes naasis hiljuti Taiwanist missivõistluselt Queen of Brilliancy.

Merilyn oli Taiwanis kaks nädalat ja jäi käiguga väga rahule. "Andsin endast parima ja muud ma teha ei saanudki! Olen enda üle uhke ja loodan, et seda on ka mu toetajad."

VAATAMISVÄÄRSUSED: Merilynil on hea meel, et nad said kahenädalase võistlus perioodi ajal mahti vaatamisväärsustega tutvuda ja neile anti ekskursioonidel vaba aega ka omapäi kondamiseks. (Erakogu)

Merilyn räägib, et nad said võistluse jooksul näha palju põnevaid ja ilusaid kohti. Naine on varemgi Hiinas missivõistlusel käinud, kuid siis oli neil palju proove ja vähe ekskursioone. "Seekord viidi meid aga pidevalt huvitavatesse kohtadesse – käisime templeid vaatamas, Yorki ratsutamisklubis, Taiwani laternafestivalil, paljudes söögikohtades ja mujalgi. Pea kõigi külastuste ajal jäeti meile ka palju vaba aega, et saaksime kõike põnevat oma silmaga näha."

Saksing sõnab, et vaba aega oli neil tõesti palju. "Eelmisel võistlusel tegime kolm nädalat hommikust õhtuni proove ja igaks juhuks ei oodanud ma seekord midagi. Üllatus oli suur, kui külastasime palju vaatamisväärsusi ja saime alati tund-kaks vaba aega."