Ka parima meesnäitleja kategoorias kandideeris kolm "ENSV" näitlejat ja võitjaks kuulutatigi "ENSV" Jüri rolli eest Argo Aadli . Aadli oli filmi- ja teleauhindade galale tulnud otse etenduselt ning tõdes, et erutus etendusest oli just lõppenud, erutus auhinna võitmisest aga nüüd sees. Auhinna tänukõnes nentis Aadli: "Kui ta nüüd niimoodi on, eks ta siis nii peab olema. Mis ma ikka oskan öelda, aitäh!"

Parima teleseriaali auhinna pälvis "ENSV". Auhinna andis ülesAndrus Vaarik filosoofilise lause saatel: "Elu ja väljamõeldise kõige olulisem erinevus on selles, et erinevalt elust peab väljamõeldisel mingi mõte olema. Eelmise aasta kõige vähem mõttetum teleseriaal on "ENSV"!" hüüdis ta siis välja võitja.

Parima meessaatejuhi auhinna pälvis "Plekktrummi" saatejuht Joonas Hellermaa, kelle auhinna järel käimist saatsid õhtu suurimad ovatsioonid. Auhinna andis üle "Prillitoosi" saatejuht Reet Linna, kes nentis, et ei teagi, kas näeb võitja nime paberilt lugeda, kuna prillitoos oli maha ununenud.

Argo Aadli (Tiina Kõrtsini)

Kokku 24 auhinda

Parima info- ja publitsistikasaate auhinna võitis "Pealtnägija". Auhinda tuli vastu võtma kogu saate tiim. Mihkel Kärmas tänas kõnes ka Vahur Kersnat. Kärmas sai muu hulgas ka parima toimetaja auhinna, kuid enam väärtustab ta siiski "Pealtnägija" võidetud auhinda: "See hindab meeskonnamängu ja ma olengi meeskonnamängija. Ma väga ei naudi rambivalguses olemist, seetõttu on mul hea meel, et vähemasti selle trofee saime vastu võtta mitmekesi," nentis Kärmas.

Parima naissaatejuhi auhinna viis koju "Hommik Anuga" eest Anu Välba. Tundub, et Jüri Piheli ennustus, et kõigepealt saavad väljateenitud auhinnad kätte pikaaegsed tegijad, peab paika. Välba tänas auhinda vastu võttes just oma saatekülalisi ja rääkis, kuidas oli näitleja Andrus Vaarikuga lava taga just arutanud, et järgmisel aastal peaks välja andma ka parima saatekülalise auhinna.

Välja anti 24 auhinda. Nominente oli mitu korda rohkem: kokku esitati Eesti filmi- ja teleauhindadele 244 kandidaati, millest 163 olid televaldkonnast, 81 kandidaati filmimaailmast. Esitatud töid hindasid kõikides kategooriates 21-liikmelised erialaspetsialistidest koosnevad žüriid.

Teleauhinnad

Parim naisnäitleja: Helene Vannari, "ENSV" (ERR)

Parim meesnäitleja: Argo Aadli , "ENSV" (ERR)

Parim tõsielusaade: "Eesti lood" (ERR)

Parim teleseriaal: "ENSV" (ERR)

Parim infosaade või publitsistika: "Pealtnägija" (ERR)

Parim uus saade: "Roaldi nädal" (Kanal 2)

Parim meelelahutussaade: "Su nägu kõlab tuttavalt" (TV3)

Parim naissaatejuht: Anu Välba, "Hommik Anuga" (ERR)

Parim meessaatejuht: Joonas Hellerma, "Plekktrumm" (ERR)

Parim teletoimetaja: Mihkel Kärmas, "Pealtnägija" (ERR)

Parim lühifilm: "Habras Maailm" (režissöör Ants Tammik)

Parim animafilm: "Tühi ruum" (režissöör Ülo Pikkov)

Parim operaator: Margus Malm ("Su nägu kõlab tuttavalt", "Me armastame Eestit")

Parim telerežissöör: Ove Musting, "Eesti laulu" finaal (ERR)

Triin Ruumet paremal. (Tiina Kõrtsini)

Filmiauhinnad

Parim mängufilm: "Päevad, mis ajasid segadusse"

Parim režissöör: Triin Ruumet (pildil, "Päevad, mis ajasid segadusse")

Parim dokumentaalfilm: "Armastuse maa" (režissöör Liivo Niglas)

Parim stsenarist: Livia Ulman / Andris Feldmanis ("Teesklejad")

Parim filmikunstnik: Jaagup Roomet ("Polaarpoiss")

Parim helirežissöör: Matis Rei ("Päevad, mis ajasid segadusse")

Parim montaažirežissöör: Hendrik Mägar ("Päevad, mis ajasid segadusse")

Parim filmioperaator: Sten-Johan Lill ("Päevad, mis ajasid segadusse")

Parim naisnäitleja: Tiina Mälberg ("Ema")