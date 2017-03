"Majandusplaanis on Rail Baltic tunduvalt olulisem kui kooseluseadus. Ökoloogilises plaanis on jälle metsaraie olulisem. Militaarses plaanis on tähtsam kaevata kaevikud. Aga kui me vaatame moraalses plaanis, siis on kooseluseadus palju olulisem kui kõik eelnimetatud," ütleb Varro Vooglaid. Jurist. Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) ning portaali Objektiiv üks juhte. Oma tõekspidamiste eest võitlev mees.

Palju te tänavu Putinilt raha olete saanud?

Noh, mis ma ikka oskan öelda – ei midagi. Nagu ei kunagi varem.

Mõni aasta tagasi kirjutati, et SAPTKga seotud Poola asutuse juured ulatuvad Putini lähikonda.