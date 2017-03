Holland on teatanud, et Türgi ametiisikute kõnepidamistele kogunevad tuhanded türklased võivad olla julgeolekuohuks, kuid pigem kardab valitsus selliste koosolekute võimalikku mõju riigis sel nädalal korraldatavatele parlamendivalimistele.

Hollandis elab ligikaudu pool miljonit türklast, kellest paljudel on topeltkodakondsus, seega õigus osaleda nii referendumil kui ka parlamendivalimistel.

Samal ajal kui Holland, nagu varem ka Saksamaa ja Austria türklaste propagandakõned keelas, sai välisminister Çavuşoğlu oma kaasmaalastega kõnelda eile Prantsusmaal Metzis ja Rootsi lubas mitmes kohas kõnelda Türgi valitseva partei kõrgel esindajal. Taani valitsus aga teatas, et palub Türgi peaministril Binali Yildirimil märtsi lõppu kavandatud visiit edasi lükata.

TÜRGI LIPP HOLLANDI KONSULAADIL: Meeleavaldajate provokatsioon kõrvaldati siiski mõne minutiga. (Reuters / Scanpix)

Erdoğan: Holland veel maksab kõige eest!

Vastuseks Hollandi sammudele korraldati Türgis Istanbulis paari tuhande inimesega sealse Hollandi konsulaadi juures miiting, mis päädis Türgi lipu heiskamisega konsulaadihoonele. Välisilmast lõigati ära ka saatkond Ankaras ja Türgi teatas, et parajasti puhkusel olev Hollandi suursaadik ei ole mõnda aega teretulnud.

"Hei, Holland! Kui te kavatsete ohverdada meie riikide suhted oma lähenevatele valimistele, siis maksate veel kallist hinda!" teatas president Erdoğan eilses kõnes.

Muu hulgas on ta öelnud, et kavatseb Euroopasse kõnereisile minna. "Ja ma tahan näha, kes hakkaks mind peatama," väidab Erdoğan.

Nagu varem Saksamaad, nii on ta nüüd ka Hollandit ja üldisemalt lääneriike süüdistanud natsimeelsuses ja ütles eile: "Mida oleme näinud paaril viimasel päeval, on selge islamofoobia!"

Türgil on raske majanduslikult Hollandit mõjutada, riikidevaheline kaubavahetus ei ole kuigi ulatuslik. Samas on Euroopa Liidul palju võimalusi Türgi majandus allavett saata. Niigi on tublisti kärbitud Türgile 2020. aastani ette nähtud abiraha. Praeguseks on Türgi kavandatud 4,45 miljardist eurost kätte saanud vaid 167 miljonit.

Analüütikud: Erdoğan kipub alla jääma

Türgi referendum presidendivolituste laiendamiseks korraldatakse 16. aprillil. Põhiseadust tahetakse muuta nii, et president saab õiguse nimetada ja vabastada ministreid ning suurt osa kohtunikest ilma parlamendiga konsulteerimata ning võib igal ajal ka parlamendi laiali saata. Lisaks saab president õiguse kuulutada riigis välja eriolukord ja kehtestada seadusi oma dekreetidega. Peaministri ametikoht kaob.

Saksa välispropagandateenistuse Deutsche Welle Istanbuli korrespondent ütles, et Türgis valitsevad meeleolud ei näita, et Erdoğan võiks referendumi suure enamusega võita. Pigem võiks ta alla jääda. Seetõttu ongi hädasti vaja 5,5 miljoni välisriikides elava türklase toetust. Just nemad on sageli Erdoğanile kastanid tulest välja toonud. Võimalik, et seda silmas pidades üritavad Erdo?ani ajal lokkavaid inimõiguste rikkumisi ja opositsiooni jõulist allasurumist kummastusega jälgivad Euroopa riigid tema tiibu kärpida ja seetõttu ei luba ka kihutuskoosolekuid, mis võiksid vaekausi Erdoğani kasuks kallutada.