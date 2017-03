"Ma laulsin emale iga päev ja olin kindel, et ühe ilusal hetkel avab ta silmad ja näeb mind," ütleb Serbia ajakirjale Blic seitsmeaastane Marija Kovacevic. Ja arste üllatav ime sündiski – Danijela Kovacevic tuli välja koomast, mis tabas teda pärast sünnitamisel saadud veremürgistust.

"Kui Marija hommikul ärkas, oli ta esimene asi rutata ema tervitama. Ta lootis iga päev kogu südamest, et ema suudab vastu tervitada. Kui ta koolis käima hakkas, siis tuli õhtul emale laulma ja luges talle luuletusi. Ta päris minult, kus ema armastas käia, milliseid riideid ta kandis, millist värvi eelistas ja püüdis kõik täpselt järele teha," meenutab Danijela ema Vesna pikki aastaid, kui tütar koomas lebas, ja oma tütretütre kõigutamatut usku, et Danijela terveks saab.

Ja ime sündis. Danijela suudab juba istuda ja jälgida, millest kõnelevad teda ümbritsevad inimesed ning isegi ratastooliga ringi liikuda. Pärast koomast ärkamist oli noor naine nii kõhn, et meenutas pigem luukeret. Vaid suured silmad särasid vastu. "Ta on ka nüüd nagu väike laps, kes peab kõike uuesti õppima. Treening on väga pingeline, iga päev kuus tundi. Võib-olla tundub, et esialgu läheb paranemine aeglaselt, kuid ta on juba võtnud kaalus juurde, reageerib kõigele – ja suudab isegi vihastada, kui talle mõni asi ei meeldi," räägib 24aastase naise isa Djordje Kovacevic.

Vojvodinas elavat Danijela Kovacevicit raviti Saksamaal ja praegu on ta Pforzheimi rehabilitatsioonikeskuses. Pere üritab Serbia meedia abiga koguda 50 000 eurot, et tasuda järgmise kolmekuulise rehabilitatsioonikuuri eest. Tema kodukohas korraldati taekwondoo võistlus, mille piletitulu katab siiski vaid väikese osa ravikuludest.

"Danijela on alati võitleja olnud ja ma usun, et ka seekord tuleb ta võitjaks," ütleb noore naise ema ajakirjale Blic.