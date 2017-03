Täna jagatakse Nordea kontserdimajas Eesti filmi- ja teleauhindu, kus parima meesnäitleja auhinna võitis Hendrik Toompere jr. rolli eest filmis "Päevad, mis ajasid segadusse."

"See on väga suur au, ma olen äärmiselt tänulik," ütleb Hendrik Toompere juunior ja tõdeb, et tegu on Eesti Oscariga.

"Ma loodan, et saan kõigis valdkondades edasi toimetada, nad kõik täiendavad üksteist ja on olulised mu jaoks. Mulle tundub, et kui ühte kapselduda võib kinni joosta, nad kõik on arenguks vajalikud," sõnab Toompere, kes on tegev näitleja, lavastaja ja filminäitlejana.

