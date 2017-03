Näiliselt on kõige lihtsam viis selle mõju selgitamiseks mõõta selle otsuse hinda rahas. Kuna Suurbritannia maksab Euroopa Liidu eelarvesse rohkem raha, kui sealt tagasi saab, siis tähendab selle suurriigi lahkumine Euroopa Liidust muu hulgas Eestile seda, et kui viimastel aastatel on üle 10% meie riigieelarvest tulnud jõukamate Euroopa riikide maksumaksjatelt, siis väheneb see raha hulk oluliselt.

Millise arve esitab EL lahkuvale liikmesriigile, selgub lahkumisläbirääkimistel, aga rahast olulisem on poliitilise kliima muutus, mis mõjutab meid mitmel moel ja veel rohkem kui mis tahes rahanumber. Selge on see, et kui esimest korda ajaloos otsustab üks riik Euroopa Liidust lahkuda, siis on see tõsine põnts kogu ühenduse usaldusväärsusele kõigi liikmesriikide inimeste silmis.

Otsides vastust küsimusele, kuidas uutes oludes toimida, pakkus Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker välja viis arengustsenaariumit. Lihtsustatult öeldes on nendest arenguvõimalustest rääkides esiteks oluline rõhutada, et kuigi Euroopa Komisjoni president oleks võinud välja käia ühe selge visiooni, siis tegi ta selge poliitilise valiku, pakkudes nii-öelda seinast-seina lahenduskäike. Seda selleks, et keegi ei saaks hakata „Brüsselit” süüdistama mingi lahenduse pealesurumises. Nüüd ongi liikmesriikide, sealhulgas Eesti otsustada, kuidas praegusest olukorrast edasi minna.

EList rääkimine hääli ei püüa

Junckeri visioonid võib kokku võtta nii – kas Euroopa teeb vähem või rohkem koostööd või lohiseb samamoodi edasi nagu viimastel aastatel. Euroopa Liit on olnud sel kümnendil oma ajaloo kõige tõsisemas kriisis, ja loomulikult pole see Eesti-suguse väikeriigi huvides.

Enne Ühendkuningriigi lahkumist elab ELis üle 500 miljoni inimese, eestlasi on neist ainult 1,3 miljonit. Muidugi ei saa me eeldada, et just meie nägemust mööda areneb Euroopa Liit. Ent teisalt on kurb tõsiasi ka see, et Euroopa Liit on meie poliitikutele, ajakirjanikele ja teiste arvamusliidritele olnud kümme viimast aastat tore lüpsilehm, mille arendamise jaoks me pole vaeva näinud. Küsisin hiljuti Vikerraadio saates „Samost ja Rumm” kaassaatejuhi käest, kas ta oskab nimetada neid Eesti poliitikuid, kes on välja pakkunud oma arenguvisioone Euroopa Liidu tuleviku kohta. Anvar Samosti vastus oli halastamatult lühike: seda on teinud Siim Kallas, Marju Lauristin ja Tunne Kelam. Seega mitte ükski Eesti erakondade praegustest juhtidest.

Selline elu, kus Eesti sõltub oma toimimises suurel määral Euroopa Liidust, ei ole jätkusuutlik, aga meil pole arusaama, kuidas oma tulevikku kujundada. Millegipärast on Eesti poliitikas tekkinud hoiak, et kui Venemaa ja NATO on need võtmesõnad, millega saab valimistel tähelepanu ja hääli võita, siis Euroopa Liit tavainimesi küll ei huvita. See on ohtlik väärarusaam, sest kui laguneb EL, siis on Eestil sellest ainult kaotada. Suuremad ELi liikmesriigid, nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Poola saavad iseendaga hakkama, aga meil oma halvas naabruses pole põhjust olla liiga optimistlik.