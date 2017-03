Käisime sel aastal minu sünnipäeva puhul perega veekeskuses. Kõige väiksem laps jäi haiguse tõttu maha, kuid kolm suuremat olid kaasas. Kassasse jõudes seisime aga vana solvava mure ees: veekeskusse pääsemiseks tuleb osta perepilet ja veel üks pilet – no sellele kolmandale, ülearusele lapsele.

Me elame riigis, kus korrutatakse, et lapsi on vaja. Meie peres on neli vahvat väikest ilmakodanikku, kellest ükski pole sündinud riigile, vaid ikka meile endile. Aga nad on siiski kõik meie pere liikmed. Kui me läheme perega välja ning perepiletist jätkub vaid poolte laste kaasavõtmiseks, siis on see alandav. Ma saan aru, et ettevõtete jaoks ei ole majanduslikult tasuv suurperesid ühise piletiga sisse lasta. Sel juhul tuleks aga lõpetada sisult vale perepileti mõiste kasutamine.

Lasterikaste perede liidu kaudu on meil olemas perekaart. Kuna olime veekeskuses vaid kolme lapsega, kuid perekaardi saavad pered, kus on vähemalt neli last, siis ei rääkinud teenindaja meile midagi perekaardiga kaasnevatest soodustustest. Oleks ise tol ajal paremini informeeritud olnud, siis teaks, et perekaardiga oleksime veidi soodsamalt saanud. Siit koorub aga omaette paradoks: kui peres on kolm last, siis sa pole veel lasterikas, kuid perepileti mõttes pere ka ei ole.

Ma olen nõus, et lapsevanemad peavad olema suutelised ise oma lapsed üles kasvatama, kuid see ei õigusta halvustavat suhtumist, millega kellegi majanduslikud huvid lõikavad mõne lapse suurperest ära. Kui on perepilet, siis olgu sissepääs kogu perele. Lasterikastel peredel on perekaart, kus on kõigi pereliikmete nimed peal, seega ei saa ka vassida ning kogu suguvõsa lapsi kaasa võtta. Kui aga pilet pole kogu perele mõeldud, siis olgugi kirjas, et see on 2 + 2 pilet, mitte perepilet.