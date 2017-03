Hetkel tuleks sul täna suuremat tähelepanu pöörata tööasjadele - eriti aga sellele, mis on sinu jaoks hetkel keti nõrgim lüli. Päeva mõju on sinu jaoks eelkõige probleeme teadvustav.

Kaksikud

Purjetad heas tuules ning suudad ka raskemaid probleeme võtta mängleva kergusega. Suurepärane hetk selleks, et oma töö metoodikas midagi paremaks muuta. Õhtune aeg võib päädida kirehetke või seiklusega.

Vähk

Hetke vibratsioonid võivad olla seotud kadeduse ja armukadedusega. Või esitab keegi sulle mingeid nõudmisi-tingimusi, millega sul on raske nõus olla. Õhtul võib noortel ette tulla pingelisi hetki vanematega.

Lõvi

Peaksid oma jõuvarusid säästma ja mitte rabelema. Tegele vaid sellega, mis on kõige olulisem, ära killusta end mingite lisategevustega. Täna tuleb kasuks kannatlikkus ja võime süveneda.

Neitsi

Sinu jaoks on hetkel ületähtsustatud kõik see, mis seotud omamise ja omandamisega. Ka võib sul olla rohkem kokkupuuteid ka kadeduse või siis armukadeduse ilmingutega.

Kaalud

Kuu liigub Kaaludes, moodustades ühenduse Jupiteriga ning kvadraadi Pluutoga. Selline seis manitseb sind hoolikalt seadustest kinni pidama ning mitte kellegi teise mängumaadele tungima.

Skorpion

Kuu ja Pluuto kvadraadi tõttu on päevas tavalisest rohkem intensiivsust ja kirge – mis tõsi, küll on sordiini alla peidetud. Vaatad end liiga palju kõrvalt ning kontrollid kramplikult oma kehakeelt.

Ambur

Kuu ühendus Amburi valitseja Jupiteriga annab sulle energialaksu, kuid võib muuta sind ka liialdavaks ja piire ületavaks. Ära tõsta enda populaarsust kellegi teise arvel!

Kaljukits

Sinu ümber tunduvat tugevnevat radikaalsed meeleolud. See omakorda tekitab sinus kaitsereaktsiooni tugeva konservatiivsuse näol. Kas jääda paigale või minna ikka teistega kaasa?

Veevalaja

Päeva teises pooles võid Kuu-Uraani vastasseisu tõttu sattuda kellegiga mingil maailmavaatelisel teemal vaidlusse. Teine võimalus on see, et kutsud mõnel konservatiivil oma juttudega esile paanikahoo.

Kalad