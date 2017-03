Kaksikud

Käes on hetk, mil sinu eripära ja originaalseid iseloomujooned kõige selgemini välja joonistuvad. Suuda enda isiku vastu tekitada suurema huvi. Hoolitse siis selle eest, et see huvi oleks ikka positiivne.

Vähk

Sul võib täna õhtul tekkida tahtmine minna kuhugi peenesse lõbustuskohta ja seal endale head ja paremat lubada. Sinus olev kirglikkus püüab end kuidagi realiseerida.

Lõvi

Püüa olla viisakas ning mitte ütelda seda, mida sülg suhu toob. Nimelt on võimalik, et tekitad enda suhtes tugeva opositsiooni. Kui positiivsel juhul leiad endale kasuliku koostööpartneri.

Neitsi

Päev sobib suurepäraselt muudatuste tegemiseks ja kaugemate tulevikusihtide seadmiseks. Hetkel peaks sul olema hea silm selleks, et näha, millises suunas peaksid edasi liikuma.

Kaalud

Kuu liigub kuni kella 17.11-ni veel Kaaludes. Peaksid olema resoluutsem – seda eriti ametlikes suhetes. Lased end liialt mõjutada ning jätad sellega endast mulje kui isikust, keda saab manipuleerida.

Skorpion

Kell 17.11 jõuab Kuu Skorpioni märki. Seega on suurem osa päevast aeg, mil võiksid hoida madalamat tempot. Kuid õhtune aeg võib olla nii kirglik kui ka konfliktne.

Ambur

Su partner või kolleeg võib sinust täiesti valesti aru saada. Või ajad ise midagi segamini. Ka võlad ja laenud ei ole soovitavad, samuti keeruka tehnika soetamine. Ka asjade kaotamise oht.

Kaljukits

Päikese ja Saturni kvadraat mõjub sulle pidurdavalt ja paneb oma võimeid ja võimalusi alahindama. Lähematel päevadel vajad sa kedagi, kes sind innustaks ja julgustaks. Aga sa võid vabalt seda ka ise teha.

Veevalaja

Eriti just päeva teises pooles peaksid jälgima, et sa oma jõudu ja energiat õigesti kasutaksid. Võid olla ülemäära domineeriv ning sellega kedagi ärritada. Õhtu soosib töid koduses majapidamises.

Kalad