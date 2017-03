Kaksikud

Planeetide asend võib tekitada olukorra, kus su kannatus võidakse proovile panna. Pead ehk kellegi või millegi järel ootama ja see tekitab sinus stressi. Kiirustamine ja pealiskaudsus on hetkel äärmiselt ebasoovitavad.

Vähk

Kosmogramm paneb sinus olevad tulised elumahlad pulbitsema. Seega kisub sind õhtul kuhugi pidutsema. Ära ainult üle pinguta, võid sattuda mõnda vahejuhtumisse. Kuid sinus on kirge!

Lõvi

Päikese-Saturni kvadraat nõuab sinult kannatlikkust ja püsivust ning võimaluse korral ka poolikute tööde lõpetamist. Uute projektidega alustamine ei ole lähipäevil mõistlik.

Neitsi

Kui sul tekib tahtmine midagi kiiruga ära teha, siis võta hoog maha ja mõtle kõik korralikult läbi. Sest kiirustamine ja tormakus võib hetkel suurema jama kaasa tuua. Ka uusi suhteid ei tasu luua.

Kaalud

Päev sobib kenasti suuremate muudatuste tegemiseks ning ka millegi parandamiseks, ümbertegemiseks, uuendamiseks. Ettevaatlik tasuks aga olla võimalike traumade suhtes.

Skorpion

Kuu liigub Skorpioni märgis. Võid olla üsna maksimalistlikus meeleolus – lähtud taas lausest „Kas kõik või mitte midagi”. Kui lähed õhtul pidusse, siis pea piiri nii söögi-joogiga kui ka teiste kritiseerimisega.

Ambur

Kuigi on reede ja ehk tahad õhtul kusagile möllama minna, oleks mõistlik hoopis aeg maha võtta ja omaette olla. Avalikes kohtades võid kaotada nii energiat kui ka oma vidinaid.

Kaljukits

Sinu organismi jõuvarud pole hetkel suured, mistõttu sa ei tohiks endale lubada liigset rassimist. Tee vaid seda, mis kõige vajalikum. Halbadele harjumustele järeleandmine lõpeb kehvasti.

Veevalaja

Päeva mõjud on üsna tõsised ja sunnivad sind konkreetsusele. Aeg sobib selleks, et välja selgitada see, mida sa tegelikult vajad ja mis on see, ilma milleta sa ei saa. Päev nõuab kannatlikkust ja süvenemist.

Kalad