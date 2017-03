Eesti ühel popimal räpipundil Põhja-Tallinnal on fännidele põrutavaid uudiseid. Möödunud aasta lõpus bändist lahkunud naishääl Kerli Kivilaane asemel on nüüd uus õrn vokaal. Naine on kõigile bändi fännidele juba ammu tuttav Maia Vahtramäe, kes vahepeal soolokarjääri proovis!

Lisaks Maiale on oma tee bändi taas leidnud Kenneth Rüütli, kes lahkus bändist 2015. aastal. "Inimesed ja inimeste vaated on erinevad, sellega on kõik öeldud," põhjendas Kenneth siis Õhtulehele. "Erinevad inimesed lihtsalt ei sobinud kokku seda asja tegema. Aga pole hullu, igaüks saab teha seda, mida ise tahab." Maia jättis bändi 2013. aastal, sest tema tervis ei pidanud lihtsalt suurele esinemiskoormusele ja avalikkuse tähelepanule vastu.

(Arno Saar)

Lisaks Maiale ja Kennethile jätkavad bändis endiselt Jaanus Saks, Risto Vürst (kes samuti vahepeal ära käis) ning Kaspar Raudkivi. Bändi ninamees Jaanus Saks ütleb, et omavahel suheldes ja arutades on leitud motivatsioon luua koos uut muusikat ja jätkata Põhja-Tallinna bändi tegevust . "Koosseis on suuresti selline nagu "Per Aspera Ad Astra" albumi ilmumise ajal, samas muusika kõla ja suund on täiesti uus ja värske."