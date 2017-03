Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" leidis saatejuht Ahto Lobjakas, et justiitsministeeriumi eelnõu igaühe võimalusest riigikohtusse pöörduda seab küsimuse alla, kas justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) saab üldse jätkata.

Lobjakas märkis, et õiguskantsler Ülle Madise on väga valuliselt reageerinud justiitsministeeriumi eelnõule, millega tahetakse anda inimestele õigus pöörduda oma põhiseaduslike õiguste kaitseks riigikohtusse otse, edastab ERRi uudisportaal.

"Õiguskantsler on ametlikus vastuses öelnud, et justiitsministeeriumi analüüs on puudulik, see on lausa paheliselt vale või eksitav kohati tahtlikult või tahtmatult. Madise sõnul pole Eesti kohtusüsteemis lünka, mida oleks vaja sellisel viisil täita või lahendada ja Reinsalu plaan rikuks Eesti kohtuvõimu tasakaalu teiste võimuharudega," nentis Lobjakas.

Lobjaka sõnul on Madise hinnang eelnõule väga karm.