Aastaid Keskerakonna üheks sümbolnäoks olnud, aga juba kolm aastat tagasi parteist lahkunud Evelyn Sepp (44) on Eesti poliitika ja poliitikute peale kuri. "Kangesti tahetakse teha asju, millel ei ole tegelikku mõju ja seost tegeliku probleemiga. Eesmärke praktiliselt ei sõnastatagi, sest nende täitmist saaks kontrollida," lajatab Sepp. "See-eest paljude tegevuste tegemisest rääkimine tekitab inimestes tunde, et küll nüüd aga alles tehakse palju ja hästi."

Mul on väga hea, et Keskerakond on saanud võimaluse näidata, et neil on rohkem sisu kui istuda opositsioonis ja destruktiivselt viriseda. Kas midagi tehakse paremini või halvemini kui varem, on veel raske öelda. Napp aeg valitsuses ei ole piisav selleks.

Midagi siiski üldist, mille järgi seda varsti hinnata võiks, on see, et ükski valitsus ei tohi Eesti suhtes käituda nagu kratt viljasalves. Me peame kõik pingutama selle nimel, et Eestit tehakse suuremaks ja jõukamaks. See on Eesti ainus võimalus kesta. Seega oleksin vähemalt mina väga pettunud, kui hoogu andev loosung "meie teeme teisiti" piirduks ikka sellesama vana vastandumise, üleoleva hoiaku ja iseenda tarkusega. Need on küll kolm asja, mida kohe kindlasti peaks teisiti tegema.

Ja veel ootan ma Jüri Ratase valitsuselt kiiret enesetunnetuse parandamist, mis lubaks ühemõtteliselt jätkata Eesti kui e-riigi kompromissitu arendamisega.

Kas toonane Keskerakond, kuhu ka sina kuulusid, oleks üldse sobinud moodsa Eesti valitsusparteiks? Seda erakonda iseloomustasid ju, loodetavasti saab sellest nüüd minevikuvormis rääkida, korruptiivsed teod, vana- ja venemeelsed ideed jms.

Paraku on töö tellija materjalist. Oluline on, kas seda suudetakse tasakaalustada.

Sul paistab praegu mõnus elu olevat, oled normaalse palgaga lugupeetud ametikohal ja võtad igal teemal sotsiaalmeedias sõna ning erinevalt poliitikuametist ei pea sa otseselt millegi eest vastutama?

Vastupidi – ettevõtjad kulutavad oma raha, erinevalt valitsustest. Riskivad oma teenitud rahaga, erinevalt valitsustest. Ettevõtjate vead karistatakse kohe ära kas või maksuameti poolt või sellega, et kliendid jätavad nad lihtsalt maha. Selleks ei anta nelja või kaheksat aastat. Ettevõtjad ei saa endale kunagi lubada seda, et nad lähevad turule mingit oma asja ajama erinevalt parteidest. Nad saavad raha ainult siis kliendilt kätte, kui nad ajavad nn kliendi asja. Loodetavasti on nüüd natuke selgem, mida vastutamine tähendab.

Oled väitnud, et Eestisse sündimine on loterii peavõit. Miks sa nii arvad?

Me saame rääkida ja mõelda oma emakeeles. Me kuulume selgelt maailma rikkamate riikide hulka. Meil on oma riik. Meil on oma pärandkultuur. Meil on oma kõrgkultuur. Meil on palju unikaalsusi, mida meie õnneks teavad ja tunnustavad ka teised inimesed laiast maailmast. Me elame kohas, kus puhas õhk ja vesi on normaalsus. Me elame maailmajaos, kus viimane sõda toimus pea kaks inimpõlve tagasi. Seda kõike on tohutult palju ja selle eest olen ma pööraselt tänulik.

Jah, meil on ka palju asju pooleli – kõik ei ole nii perfektne kui võiks, aga see tähendab ühtlasi seda, et meil on ka parasjagu väljakutseid, mida vastu võtta ehk oma elu huvitavaks teha.

Su sotsiaalmeedia postitusi jälgides tundub, et Eestis on parandamisruumi ju küllaga. Millest sa ise alustaksid?

Alustaks või sellest, et õpiks õigesti sõnastama probleeme. Kui probleem on lokaliseeritud, siis mõistma selle sügavaid tekkepõhjuseid ja komplekssust ning seejärel allutama kõik teadmistepõhised tegevused selle lahendamiseks. Ning enne kaaluma alternatiivseid lahendusi ja hindama, millisel on väikseima kuluga suurim mõju. Täna pakuvad kõik oma "lahendusi", aga ei täpsusta, mida need parandama peaksid, ei mõõda nende tulemuslikkust ega seda, mis hinnaga. Raha aga kulub. Aega kulub. Inimesed on rakkes, aga midagi paremaks ei lähe.

Teine asi veel – toimivad lahendused ei tohiks alata õigusaktist ega poliitilisest tahtest, vaid abivajajast. Selle muutuse mõistmine on võtmeküsimus, mida Eesti avalikus sektoris kohtab vähe. Eesmärgiks ei saa olla ravida palju inimesi, vaid see, et inimesi ei oleks vaja ravida. Eesmärgiks ei saa olla koguda palju trahviraha, vaid see, et inimesed ei rikuks seadust, jne.

Eemärgiks ei saa olla töötada välja ja pakkuda erinevaid "teenuseid", vaid see, et abi vajav inimene saaks kohe ja asjakohast abi.

Sellise sebimise tulemuseks ongi palju killustatud ja dubleerivaid tegevusi, mis lähtuvad tegijast, mitte aga abivajajast või probleemist. Ja seda nimetatakse raiskamiseks.

Sinu hiljuti antud hinnangu põhjal on poliitikud mitte päris terve mõistusega inimesed, kes, kala nägu ees, räägivad jaburdusi. Millises faasis toimub nakatumine ja kuidas neid ravida saaks?

Poliitikas kohtab liiga sageli vale motivatsiooni – kangesti tahetakse teha asju, millel ei ole tegelikku mõju ja seost tegeliku probleemiga. Eesmärke praktiliselt ei sõnastatagi, sest nende täitmist saaks kontrollida. Ja sellisel juhul ei oleks võimalik avalikkuse ees loetleda tegevusi, millel ei ole ilmselget seost probleemi olemusega. See-eest paljude tegevuste tegemisest rääkimine tekitab vaatajas tunde, et küll nüüd aga alles tehakse palju ja hästi. Enamasti on see mulje petlik.

Eelistatakse lihtsalt aktiivselt sebida, jätta muljet, et tehakse midagi kasulikku, mille tulemuseks on palju suurejoonelist asendustegevus, raisatud aeg, raha, võimalused ja üha süvenev tegelik probleem. Probleemi-tagajärje seoses on liiga loomingulised ja enamuses kõnetatakse avalikkust stiilis, et te ju tahate, et me teeme seda või teist. Mina tahaks, et me sõnastaks pigem ära selle, mida me tahame saavutada.

Veel – arukad inimesed satuvad väga kiiresti olukorda, kus nad kaotavad nn helikoptervaate. Kui see kaob, kaob ka fookus ja jäävad vaid detailid, mis ei ole enamasti kõige olulisemad. Fookus kaob ka seetõttu, et koostööd on vähe, kapseldutakse kiiresti. Igaüks tahab teha midagi, millele ta saab panna oma nn nimesildi külge. Oma ministeeriumis. Oma haldusalas jne. Asjad on aga komplekssed. Kordan taas – tegema peaks ainult seda, millel on täpselt sõnastatud probleemi lahendamisele selge ja hinnatav mõju. Sõltumatu haldusala, poliitilise, või võimutasandi piiridest.

Tegevus – stiilis parandame, arendame, tõstame, langetame jne ei saa olla eesmärk. Eesmärk on millegi saavutamine, mis on mõõdetav. Tegevused on eesmärgi saavutamise vahendiks. Päeva lõpuks tuleb teha vaid seda, millel on antud olukorras ja ressursi juures kõige suurem mõju, mitte lihtsalt kõige populaarsemat asja, mida lubati teha.

Ent kogu selles möllus jõuabki kiiresti kätte olukord, kus on vaja enese olemasolu õigustada ja – kõik kordub.

Lisanduvad usaldamatus, vastandumine, enesekesksus, suletus ja piiratud informatsioon, kollektiivne eneseteadvus, inimlik edevus ja mis seal salata, vahel ka rumalus.

Pärismaailm pärisprobleemidega on aga keeruline koht. Kui seada eesmärgiks mõne sellise lahendamine, peab teadma, mida teha, mitte tegema, mis meeldib. Liiatigi – tsiteerides [Briti kunagist peaministrit, Mart Laari suurt eeskuju] Margaret Thatcherit – riigil ei ole oma raha. See kõik on meie – maksumaksjate raha – millega riik midagi teeb.

Kas seda ringkäiku just haiguseks saab nimetada, ma ei tea, aga võib-olla.

Millisesse faasi sinu n-ö haigus jõudis, kuidas sa terveks said?

Sõna otseses mõttes raskete terviseprobleemideni. Hea küsimus, kuidas ma neist üle sain? Tegeldes asjade põhjustega.

Kes lähevad üldse poliitikasse, mis inimtüüp see on. Miks üldse minnakse?

Kui me ei usu enam, et parteidega liituvad enamasti ikka inimesed, kes tahavad teha asju paremaks, oleme me juba ühiskonnana alla andnud. Ma nimetaks neid siiski maailmaparandajateks. Kas neil selleks aga visiooni või muid eeldusi on, on juba iseasi.

Oluline on ka see, kuidas erakonnad toetavad oma esinduskogudes seda, et populaarsus ja kompetentsus heas tasakaalus oleks. Tihti see ka ei õnnestu.

Sa ütlesid juba kuus aastat tagasi, et Edgar Savisaare aeg on läbi. Nüüd astub Savisaare oma poliitikutee lõppakordina kohtu ette – on see üllatus, on see kurb või millised emotsioonid sul tekkisid? Kui üldse tekkisid?

Teinuks Keskerakond või toonane esimees kuus aastat tagasi midagi teisiti, jäänuks paljud asjad juhtumata, mida me tänaseks teame. Edgar Savisaarele mõeldes on mul mõttes vaid kaks sõna – traagiline ja kahju.

Mida peaksid need inimesed tegema, kes tahavad ühiskondlikus elus kaasa lüüa, midagi muuta, aga ei taha erakonda astuda?

Me kõik võiksime olla konstruktiivsemad, järjepidevad ja uudishimulikud. Samas – alati ei pea midagi arvama või tegema, kui ei tea täpselt, mida ja miks. Ka vaikimine on inimõigus.

Ma olen end tabanud mõtlemast, et parteid on ühed ühiskonna vähkkasvajad, parasiidid, mis tegelikult pidurdavad normaalset arengut. Et kõigepealt vaatavad parteid, mis on neile endile ehk siis ühele kitsale kildkonnale parim ja kasulikum ja alles siis, kas see on ka riigi ja ühiskonna seisukohast oluline. Mis võiks parteide asemel aga olla, selle väljamõtleja võiks saada mingi universumisuuruse megaauhinna. Mida sa sellest arvad?

Ühelt poolt saan ma vaid korrata, et töö on tellija materjalist. Ja tõesti – Eesti poliitikat tehakse liiga palju juhindudes päevauudistest, klikimeediast. See ei peaks nii olema.

Samas – see, et meie riigikorraldus on seatud erakonnademokraatiale, ei ole halb ega vale. Mõistagi on sellel miinuseid, kuid ka palju plusse, muu hulgas siiski mingigi järjepidevus ja stabiilsus ja lootus, et suudetakse koondada eri mõtteid ja kompetentsi. Vähemalt ideaalis. Need on väga olulised väärtused. Kõigele vaatamata. See, et reaalne elu toob esile ka palju sellist, mis frustratsiooni põhjustab ja süvendab, on eraldi teema ja tuleneb pigem võimetusest neid organisatsioone kaasaegselt juhtida ja ebapiisavast enesekriitikast.

Seda olulisem on, et enne, kui minnakse riiki parandama, tehtaks korda oma erakonna asjad. Juhitaks neid hästi, tänapäevaselt ja suurimat ühist avalikku hüve taotledes.

Seega tuleb vaadata mitte hetketulemust, vaid vea põhjust ja tuleb parandada seda, mis on katki, mitte muuta selmet kogu süsteemi ülesehitust. Demokraatia on pikk ja vaevarikas õppimise ja enesepiiramise mehhanism. See on ja peabki olema nõudlik, aga iga asi, mis veel ei tööta, ei tähenda, et ta katki on.

Siinkohal oleme me ise vist enda ootusi natuke valesti juhtinud. Eeldanud, et asjad juhtuvad kohe iseseisvuse väljakuulutamisega, et kõik on kohe valmis ja korras ja ideaalne. Eeldanud, et teised seal kuskil teevad ja maksavad ja vastutavad. Oma riik tähendab aga seda, et igaüks meist vastutab iga päev ise oma otsuste eest ja mis peamine – maksab iga otsuse eest otse oma rahakotist. Seega – riik see oleme meie sinuga: minu naabrinaine, sinu naabrimees, meie üleaedne, kel on puue, kes just mattis oma mehe või naise või lapse, kes jäi tööta või kes põeb mõnd rasket ravimatut haigust, kasvatab suurt peret jne. Ja iga kord, kui keegi nõuab, et riik tehku, riik maksku, riik andku tööd jne, pööraku see nõue kõigi nende inimeste, s.h iseenda vastu ja küsigu siis veel, kas nii on aus, et nemad tulevad ja lahendavad ja maksavad selle nõudmise eest?

Peale käreda kriitika peab alati küsima ka seda, millised oleksid toimivad alternatiivid. Millised paremad või üldse mingid lahendused meil tegelikult laual on?

Ma ei ole teab mis suur otsedemokraatia austaja, sest ma ei näe sealjuures piisavalt tasakaalumehhanisme, mis sunniks inimesi ületama oma igapäevast pealiskaudsust, omandama sügavaid valdkondlikke teadmisi, aktsepteerima faktipõhiseid seoseid, jätma oma ego tagaplaanile ja otsima parimat kompromissi, tunnistama oma mõttevigu jne, jne.

Nn poe taga on alati küll kõige targemad inimesed, aga päriselus on asjad enamasti palju keerulisemad ja ressurss piiratud. Soovmõtlemiseks või kuraasiks ei ole ruumi. Seetõttu ei ole minu arvates aus ega hea toetada muudatusi, mis vastutust hägustavad.

Me kõik oleme ilmselt kogenud olukordi, kus õigus ei ole sellel, kes kõige kõvemini karjub, vaid vahel sellel, kellel on kõige suurem häda, mida enamus oma mugavuses ei märka. Ja isegi kui märkab, ei ole enamasti kõige lihtsam lahendus alati parim.

Kogu selle taustal soovin mina hoopis seda, et iga otsuse eest oleks võimalik vastutus viia konkreetse inimeseni ja see tähendaks päriselt midagi. Ja üleüldse soovin ma, et tehtaks rohkem teadmistepõhist, faktipõhiseid otsuseid. Kui aga kõik otsustavad, saamata sageli aru, mida, siis tegelikult ei vastuta mitte keegi.

Tunned sa poliitikas oldud aastate pärast ka piinlikkust? Või vastupidi – need aastat arendasid ja vormisid sind selleks, kes sa täna oled?

Ma olen õnnelik inimene: olen saanud parandada maailma. Olen näinud, kuidas asjad on hästi ja kuidas nad täitsa viltu lähevad, olen saanud tunnistada vigu ja sellest õppida. Olen saanud juhtida inimesi ja iseennast. Olen saanud tehtu ja tegemata asjade eest vastutada. Olen saanud elus üldse väga erinevaid asju teha ja aega neid ka kõrvalt vaadelda ning nähtu üle järele mõelda. See on väga suur luksus – aeg mõelda.

Kui palju on neid poliitika tagatubade ja telgitaguste saladusi, mille sa endaga poliitikute süngesse surmariiki kaasa võtad? Seda, et poliitikud paradiisi lähevad, ei usu vist ka poliitikud ise ka.

Ütleme, et olen selle unustanud. (Muigab.)

Kui sa saaksid täiesti ise kehtestada reeglid ja tingimused, siis kas ja millised need oleksid, et sa oleksid valmis poliitikasse tagasi minema?

Mulle tundub, et partei samastamine poliitikaga on esiteks eksitav ja teiseks ilmselgelt piirav. Suur osa poliitikat tehakse kõige paremate kodanikuühiskonna traditsioonide kohaselt väljaspool parteisid ja see on täiesti aktsepteeritav nähtus. Nii ka mina.

Võtan kodanikuks olemist tõsiselt, olen oma positsioonis aktiivne ja nõudlik ning kus võimalik, olen abiks ja toeks oma teadmiste ja kogemustega. Rohkem vist ei olegi võimalik teha?

Eesti erakondi vaevab pea eranditeta üks ja sama häda, mis enesesse sulgunud organisatsioone üle maailma – võimetus kohaneda, enesekesksus, suletus ja lõpuks marginaliseerumine. Kõik see on tuttav ka Eesti poliitikavaatlejatele. Ühelt poolt ollakse suured, ja teisalt nõrgad oma suuruses.

Väikese ühiskonna õhukese demokraatia kogemuse juures lisandub siia ka korruptiivsus, mis on üks nende hädade loogilistest tagajärgedest. Need probleemid omakorda, eriti suletus, tõrjuvad talenti kõikjal, s.t mitte ainult halvasti juhitud ettevõtetest, vaid ka erakondadest.

Loodan kogu südamest, et hiljem, või parem kui varem, mõistavad erakonnad oma olukorda, ja seda, et nad ei olegi nii erilised ehk vaatavad vähe laiemalt. Ükski jätkusuutlikule arengule orienteeritud organisatsioon ei püsi õõnsatel ja enesele vasturääkivatel loosungitel, vaid väga selgetel väärtustel, mis läbivad selle tegevuse iga lüli ja tasandit, mida kannab iga eestkõneleja ja ametikandja selles süsteemis.

Võimalik, et minu jaoks muutuks Eesti parteipoliitika siis taas huvitavamaks, kui ma näeksin selgeid märke sellisest taipamisest. Praegu olen ma Eestile kasulikum aktiivse kodanikuna, tehes seda, mida ma iga päev teen. Selgitan ettevõtjatele, kuidas nemad saaksid oma teadmisi ja kogemusi Eesti heaks rakendada ja selgitan poliitikutele, miks on oluline küsida ja kuulata ettevõtjate kogemust. Lõpuks saame asju teha paremaks ainult koostöös. Siis, kui keegi ei tunne, et ta on kaotanud. Selleks aga peab veel palju õppima.

* Olgem ausad (kursavend Siim Nestori pakutud eestikeelne vaste ajakirjaniku ja intervjueeritava seosed selgitavale ingliskeelsele väljendile full disclosure): ma ei tunne Evelyn Seppa isiklikult, sina peale läksime üle automaatselt

EVELYN SEPP

sündinud 13. juulil 1972 Tallinnas

1990 lõpetas Tallinna Spordikolledži

1991 lõpetas Tallinna 2. Kutsekeskkooli sekretär-referendi erialal

õppinud õigusteadust mitmes Eesti eraülikoolis

1991–1996 Arhitektide liidu sekretär-referent

1996–2001 riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nõunik

2000–2004 Keskerakonna infojuht

2001–2011 riigikogu liige

2011 – 2013 Tallinna volikogu liige

2011–2014 Kultuurikatla juhatuse liige

2014 – Teenusmajanduse koja tegevjuht

2015 – ajakirja Sport kolleegiumi liige

2016 – korruptsiooni ennetuse nõukogu liige

1998–2014 kuulus Keskerakonda